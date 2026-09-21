Johan Munives y el buen andar del Globo: "Seguimos firmes y vamos pasito a pasito"

Huracán de Ingeniero White está decidido a pelear los dos frentes. En el Regional Amateur logró una victoria tan necesaria como valiosa ante Club Sarmiento en Pigüé por 2 a 1 y en el Clausura de la Liga del Sur está muy cerca de la cima. El delantero chileno Johan Munives facturó por primera vez puertas afueras del torneo doméstico y colaboró para la victoria del Globo.

"La verdad que tuvimos un fin de semana redondito y estoy muy feliz por haber convertido mi primer gol en el Regional. Seguimos firmes y vamos pasito a pasito. Hasta ahora lo hicimos bien y esperamos seguir de la misma forma", le contó a El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Siempre lo dijimos que estamos pensando en el Regional, que nos da un ascenso, pero nunca dejamos de darle importancia a la Liga. Y ojalá que este fin de semana podamos dejar los seis puntos en casa", amplió el atacante trasandino.

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Johan también se refirió a su adaptación al fútbol de nuestro medio y a la ciudad.

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