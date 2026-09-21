Sol de Mayo y Círculo jugarán el desempate por el descenso en cancha de Villa Mitre

Sol de Mayo de Viedma y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi se medirán el domingo en cancha de Villa Mitre, en busca de mantener su plaza en el Torneo Federal A.

Se medirán el domingo a las 11 en El Fortín y con público de ambas parcialidades.

En caso de igualdad en lo 90 minutos reglamentario, el duelo se definirá por penales.

Este enfrentamiento se dará luego de que ambos equipos quedarán igualados en 24 puntos tras la Reválida y luego del triunfo del "Papero" ante Germinal (2 a 0) y la derrota de Sol frente Costa Brava (1 a 0) en la última fecha.

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El que caiga en nuestra ciudad será el cuarto y último equipo en perder la categoría, tras los descensos de Tucumán Central, Sarmiento de Resistencia y Santamarina de Tandil.