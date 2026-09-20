Villa Mitre volvió a ser más intenciones que goles y emprenderá el largo camino de la Reválida

En un partido parejo y en el que estaba obligado a ganar para tener chances de clasificar a los cruces por el primer ascenso a la Primera Nacional, Villa Mitre fue casi una muestra comprimida de lo que fue su temporada: buenas intenciones, pero pocos goles. Todo esto, además, al igual que a lo largo de todo el torneo con las lesiones a cuestas.

El tricolor, que tuvo su ventana de tiempo para abrir el marcador, con algunas jugadas claras y bien hilvanadas, no pudo marcar y empató 0 a 0 ante Kimberley, que en el cierre tuvo dos chances clarísimas para ganarlo, pero terminó festejando el quinto puesto, aunque un triunfo lo metía en los cuartos de final por el primer salto de categoría.

El equipo dirigido por Diego Cochas fue fiel a su estilo y sin ser avasallante logró tener su rato en el que arrinconó a su rival y en El Fortín se vivieron vibras de ilusión, una sensación intangible de que el gol llegaría y los otros resultados ayudarían para que el equipo se metiera en zona de clasificación.

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Pero en ese buen lapso, incluso con alguna jugada de muy buena concepción, el equipo bahiense volvió a sufrir lo de todo el torneo: la falta de puntería.

Antes de ese buen momento la tarde había comenzado con un planteo, al menos en nombres, bien ofensivo para la Villa porque ante la lesión de Battigelli (se perfilaba para jugar de 5) en el cierre de la semana, Cochas armó el doble cinco de los últimos juegos: Thiago Pérez y Matías Aguirre. Con Monti y Ayala por la bandas (más Pinto y Escobar arrancando de atrás) y arriba, el pibe Santiago Gómez y el experimentado Maximiliano Tunessi. Tomás Ibarra siguió el partido desde la platea por haber alcanzado el límite de amarillas.

Aunque ese esquema no terminó de resultarle a Villa Mitre, que en un primer tiempo parejo y de bajo vuelo futbolístico, nunca logró imponerse, marcar presencia y mucho menos generar chances claras de gol.

Enfrente, Kimberley arrancó algo mejor pisado y con sus líneas adelantadas fue el que llevó el peso del juego en el inicio, pero tampoco inquietó seriamente a Juan Pablo Mazza.

En definitiva, el primer tiempo fue mal jugado, casi sin chances de gol, cortado y con muchas imprecisiones en un campo de juego que no ayudaba por alguna irregularidad y la lluvia de esta mañana.

En el complemento y otra vez limitado por las lesiones, el DT tricolor cambió el esquema sacando a los dos laterales (Pinto y Escobar). Armó línea de 3 con Ulises Olguín, Almada y Bacigalupe, y sumó a Matías Páez al mediocampo.

Con ese nuevo bosquejo la Villa tuvo su mejor rato, primero porque se mudó a terreno rival y durante un buen pasaje hizo replegar a Kimberley cerca del bueno de Báez. Si bien esto le quitaba espacios, el dueño de casa se las ingenió para generar las chances más claras de la tarde.

La Villa primero avisó con un remate de afuera de Santi Gómez y después pisó el área con buenas asociaciones por el centro o las bandas e hizo trabajar al "1" del Dragón.

En primera instancia la volvió a tener el pibe de Punta y después Tunessi, tras una gran jugada colectiva por la izquierda a la que sólo le faltó la puntada final para ser un golazo, pero Maxi no pudo definir con fuerza ya que la pelota le quedó algo encima.

Algunos minutos después de ese buen momento, la volvió a tener Tunessi, que no logró conectar de lleno un centro de la izquierda de Ayala y su desvío se fue abierto por el segundo palo.

Hasta ahí llegó la Villa en esos primeros 20 minutos del complemento, donde el juego se volvió algo cortado por algunos golpes que hicieron que algunos jugadores tengan que ser atendidos y, también, porque Kimberley empezó a hacer todo un poco más a un ritmo cansino.

Así las cosas, el trámite fue entrando en una meseta y Villa Mitre se fue desinflando así como la ilusión de clasificar, mientras llegaba a El Fortín la noticia de los goles en Mar del Plata entre Alvarado y Olimpo que hacían sacar cuentas a los hinchas. Los números, en definitiva, no le daban a la Villa y el problema principal era un solo: faltaban goles. Para ganar, para desempatar. Goles.

Aunque Cochas siguió moviendo el banco y durante un rato el tricolor jugó con triple "9" por el regreso de Rubén Tarasco, el equipo iba perdiendo peso ofensivo y presencia. Mientras que el juego se iba rompiendo, ya con elencos más abiertos y sin tanto orden.

En ese contexto, Kimberley tuvo dos chances clarísimas para definirlo de contra. La primera, a los 46, con un mano a mano del ingresado Castillo, quien corrió más de 20 metros en soledad para encontrarse con Mazza, pero definió mal y el "1" tricolor lo aguantó bien para despejar la pelota con su cuerpo.

La otra, a los 50, la tuvo Miori quien hizo una de más en el área y terminó complicando su definición.

Mientras los minutos finales pasaban y Kimberley (para sorpresa de muchos en la cancha) no terminaba de buscar el gol que lo clasificaba (tuvo un par de córners que lo jugó corto sin enviar a sus jugadores al área), Villa Mitre ya no tuvo respuestas en ofensiva y tuvo que conformarse con un 0 a 0 que lo dejó con las ganas de al menos cumplir con su parte para intentar estar en los cuartos de final en busca del primer ascenso.

Ya con el pitazo final, la visita celebró el quinto puesto que lo clasificó a Copa Argentina y Villa Mitre se quedó con la bronca por saber que ya perdió una de las dos chances de ascenso y ahora tendrá que buscar la otra por el largo camino de la Révalida.

El primer paso será en General Pico, cuando visite a Costa Brava recién el 11 de octubre.

*La síntesis

Villa Mitre (0)



Mazza 6



Escobar 5

Almada 6

Bacigalupe 5

Pinto (c) 5



Monti 5

T. Pérez 6

M. Aguirre 6

Ayala 5



Tunessi 5

S. Gómez 6



DT. Diego Cochas



Kimberley (0)



Báez 6



Loscalso 6

L. Vázquez 5

Aquino 5

Mañas 5



Tello 5

De Gaetani 5

Miori 6

F. Russo 5



Ullua 5

R. Ríos 5



DT. Mariano Mignini



PT. no hubo goles.

ST. no hubo goles.



Cambios. 45m. M. Páez y Olguín por Pinto y Escobar, 69m. Tarasco por T. Pérez, 81m. Córdoba por Tunessi y 85m. Valencia por S. Gómez, en Villa Mitre; 24m. Masino por L. Vázquez, 65m. H. Sosa por Tello y 80m. J. Zárate y Castillo por Ríos y Russo, en Kimberley.



Amonestados. S. Gómez (51m.) y Mazza (75m.), en Villa Mitre; R. Ríos (26m.), en Kimberley.



Árbitro. Leandro Sosa Abrile (6).



Cancha. Villa Mitre (regular).