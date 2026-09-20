Argentina le ganó a Turquía y mantuvo la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis

El equipo argentino de Copa Davis venció por 3 a 1 a Turquía y mantuvo su lugar en el Grupo Mundial que lo reivindicó después de la dura derrota ante Corea del Sur.

Argentina fue importante en los singles con los triunfos de Francisco Cerúndolo por 6-0 y 6-4 ante Yanki Erel y 6-1 y 6-0 ante Mert Alkaya, y de Thiago Tirante por 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya.

La única caída fue en los dobles cuando Guido Andreozzi y Andrés Molteni perdieron por 6-4 y 6-4 ante Arda Azkara y Yanki Erel.

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Luego de que el conjunto visitante lograra descontar en el partido de dobles y mantener vivas sus esperanzas, la responsabilidad recayó sobre Cerúndolo para sellar el 3-1 definitivo en el cuarto punto de la eliminatoria.

El equipo capitaneado por Javier Frana necesitaba asegurar el cruce, y su principal raqueta respondió con total autoridad. Alkaya, que venía de caer ante Thiago Tirante en la jornada previa, no logró descifrar la potencia del tenista local.

Desde el inicio del encuentro, el argentino tomó el control absoluto del desarrollo mediante devoluciones profundas y aceleraciones constantes con su derecha.

Cerúndolo quebró el servicio de su rival en el juego inaugural y consolidó la ventaja rápidamente para ponerse 2-0.

Tras una segunda ruptura en el quinto game y un tercer break consecutivo, el argentino sentenció la primera manga por 6-1.

El segundo set prolongó el monopolio del jugador albiceleste ya que sin levantar el pie del acelerador, volvió a quebrar de entrada y administró la diferencia con turnos de saque impecables hasta adelantarse 3-0. (NA).

Ante un Alkaya desbordado por los errores no forzados y sin respuestas desde el fondo de la cancha, Francisco mantuvo la máxima intensidad, encadenó dos quiebres más y cerró la manga con un 6-0 rotundo.

Con esta actuación arrolladora, la Selección Argentina de Tenis certificó su boleto para disputar las Qualifiers 2027. (NA).