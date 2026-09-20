Federal A: Olimpo cruzará ante Gimnasia de Chivilcoy por los cuartos de final

Tras la última fecha del Nonagonal, Olimpo y Villa Mitre ya conocen sus rivales de cara a la tercera etapa del Federal A.

El aurinegro jugará la etapa campeonato, ya que terminó tercero en su Grupo B.

En los cuartos de final, el elenco de Carlos Mungo chocará ante Gimnasia de Chivilcoy (2º del Grupo A).

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El ganador de este cruce se medirá con el vencedor del cruce entre San Martín de Formosa (1º del Grupo A) y Atenas de Río Cuarto (4 del Grupo B).

Por el otro lado de la llave chocarán Alvarado (1º del Grupo B)-Defensores de Villa Ramallo (4º del Grupo A) y Cipolletti (2º del Grupo B)-Sol de América de Formosa (3º del Grupo A).

Por la Reválida

En la Reválida, Villa Mitre se cruzará ante Costa Brava de General Pico y tendrá ventaja deportiva.

Los cotejos se jugarán el 11 y el 18 de octubre.