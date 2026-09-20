Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fútbol.

Federal A: Olimpo cruzará ante Gimnasia de Chivilcoy por los cuartos de final

El aurinegro tendrá desventaja. En tanto, Villa Mitre se medirá ante Costa Brava de General Pico por la Reválida.

Fotos: Archivo La Nueva.

Tras la última fecha del Nonagonal, Olimpo y Villa Mitre ya conocen sus rivales de cara a la tercera etapa del Federal A.

El aurinegro jugará la etapa campeonato, ya que terminó tercero en su Grupo B.

Noticias Relacionadas

En los cuartos de final, el elenco de Carlos Mungo chocará ante Gimnasia de Chivilcoy (2º del Grupo A).

El ganador de este cruce se medirá con el vencedor del cruce entre San Martín de Formosa (1º del Grupo A) y Atenas de Río Cuarto (4 del Grupo B).

Por el otro lado de la llave chocarán Alvarado (1º del Grupo B)-Defensores de Villa Ramallo (4º del Grupo A) y Cipolletti (2º del Grupo B)-Sol de América de Formosa (3º del Grupo A).

Por la Reválida

En la Reválida, Villa Mitre se cruzará ante Costa Brava de General Pico y tendrá ventaja deportiva.

Los cotejos se jugarán el 11 y el 18 de octubre.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE