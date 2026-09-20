España: exhibición de Nicolás Laprovíttola para coronarse en la Supercopa

"Lapro" aleja la pelota ante la marca rival. Foto: El País.

El base Nicolás Laprovíttola se convirtió en la figura de la victoria que Juventut logró ante Barcelona por 101-87, para coronarse campeones de la Supercopa de la liga española de básquetbol ACB.

El jugador bonaerense, de 36 años, fue el jugador más valioso de la definición al totalizar 31 puntos (1-3 en dobles, 9-13 en triples, 2-2 en libres), 2 rebotes y 7 asistencias (3 pérdidas) para una valoración de 28 puntos.

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La otra figura del campeón fue el ala-centro finlandés Emir Sulejmanovic, quien aportó 19 puntos y 9 rebotes, con una valoración de 27 unidades.

El encuentro se disputó en Badalona y tuvo parciales, primero el campeón, de 32-23, 52-46 y 71-68.

El video que brindamos a continuación muestra el show del jugador argentino, de anterior paso por Barcelona:

“Todo el fin de semana ha sido una fiesta y lo estamos disfrutando mucho en la cancha”, dijo "Lapro" tras la consagración.

"Este triunfo tiene que ser un empujón gigante para toda la temporada”, agregó en diálogo con Badalona Comunicación.

"Estar con gente con experiencia (en el plantel) y ganas de ganar me hizo venir a Badalona”, agregó, en relación a la presencia en el equipo del base Ricky Rubio.

En semifinales Juventut había derrotado a Baskonia por 94-86, mientras que el Barsa superó a Valencia Basket por 87-86.