Pádel: con el bahiense Miguel Lamperti, Argentina se coronó campeón mundial senior

El equipo masculino argentino campeón senior, con el bahiense Miguel Lamperti cuarto entre los parados, desde la derecha.

Argentina volvió a levantar el FIP Senior World Cup masculino tras imponerse a España por 3-2 en una final ajustadísima en Parque Roca, Buenos Aires.

El punto definitivo lo firmaron el bahiense Miguel Lamperti y Cristian Gutiérrez en el +45, en una eliminatoria que dejó el historial de Mundiales Senior igualado: dos títulos para España y dos para Argentina.

El certamen contó en la rama femenina con la también bahiense Inés Álvarez, quien integró la Selección Argentina que fue eliminada por España (las campeonas) en cuartos de final por 7-5 y 6-4 en dupla con Cata Tenorio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La final había comenzado con dominio argentino. En +40, Tito Allemandi y Agustín Silingo superaron con mucha claridad a Enric Sanmartí y Gerard Company por 6-1 y 6-1, colocando el 1-0 para la albiceleste.

Los seleccionados femenino y masculino que presentó Argentina.

España reaccionó en el siguiente cruce. En +60, Pablo Semprún y Menéndez vencieron a Alejandro Lasaigues y Alejandro Novillo por 6-3 y 6-3 para empatar la eliminatoria. Después llegó otro punto español de mucho peso: Willy Lahoz y Antonio Ochoa derrotaron a Hernán Auguste y Roby Gattiker por 6-4 y 6-4, dejando a España a un solo triunfo del título.

Con 1-2 abajo, Argentina necesitaba ganar para seguir con vida. Fernando Poggi y Ramiro Nanni respondieron en el +50 ante Raúl Arias y Pitu Losada, con un 6-3 y 6-2 que devolvió el empate a la final.

El 2-2 llevó todo al partido decisivo de la categoría +45, con Miguel Lamperti y Cristian Gutiérrez frente a Aday Santana y Javier Limones.

El último punto tenía una carga especial para Argentina. Lamperti, en su último año como jugador profesional, disputaba el partido que podía darle el Mundial a su país ante su gente. A su lado estaba Cristian Gutiérrez, que ya había sido protagonista del punto decisivo en la conquista argentina de 2024.

La pareja argentina respondió con un partido muy sólido y se impuso por 6-4 y 6-3. Con ese resultado, Argentina cerró la final por 3-2 y defendió el título conseguido dos años antes.

El triunfo en Buenos Aires confirma el segundo título consecutivo de Argentina en el Mundial Senior masculino. España había ganado las ediciones de 2018 y 2022, mientras que Argentina se quedó con las de 2024 y 2026.

El historial queda ahora igualado a dos coronas por país, siempre con finales entre Argentina y España. Una rivalidad que sigue marcando el pádel senior y que en Parque Roca volvió a reunir a varias generaciones clave de este deporte.

Argentina no solo defendió la Copa en casa. También confirmó que su bloque senior sigue teniendo nombres, experiencia y carácter para competir en el escenario más exigente. (Fuente: padelalreves.com).