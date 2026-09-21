Clausura liguista: la novena fecha se jugará de viernes a domingo

Cuando aún resta completar un partido de la 8ª fecha, ya se conoce el cronograma de partidos para la 9ª jornada del certamen Clausura en el fútbol doméstico.

A la espera de que mañana completen Dublin-Rosario (a las 16.30), ya se conoce el calendario para el finde.

En la A, la fecha comenzará el viernes en el Bule con el choque entre Huracán (2º) y Sporting, hoy en descenso directo. Se jugará a las 19.

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Los restantes tres compromisos irán el domingo a las 15.30.

Chocarán Villa Mitre-La Armonía en El Fortín, Liniers-Bella Vista en la Avenida Alem y Libertad-San Francisco en Villa Rosas.

Así están las tablas:

Clausura. 1º) San Francisco, 13 puntos; 2º) Huracán, 12; 3º) La Armonía y Sporting, 11; 5º) Villa Mitre, 10; 5º) Bella Vista y Liniers, 8; 8º) Libertad, 7.

Acumulada. 1º) Huracán, 38 puntos; 2º) Bella Vista, 33; 3º) Liniers, 31; 4º) Villa Mitre, 29; 5º) San Francisco, 26; 6º) La Armonía y Libertad, 25; 8º) Sporting, 24.

En el Promo

Tres encuentros irán el sábado y uno el domingo. Todos comenzarán a las 15.30.

El sábado se medirán Tiro Federal-Olimpo en el Onofre Pirrone, Comercial-Sansinena (a puertas cerradas en el Puerto) y Dublin-Pacífico de Cabildo (en cancha del Rojo).

El domingo, en tanto, Pacífico recibirá a Rosario en el Pirola.

*Las tablas

-Clausura: 1º) Olimpo, 18 puntos; 2º) Rosario, 13; 3º) Tiro Federal y Comercial, 12; 5º) Pacífico de Cabildo, 9; 6º) Pacífico BB, 8; 7º) Sansinena, 7 y 8º) Dublin, 1.

-La acumulada: 1º) Comercial, Rosario y Tiro, 39 puntos; 4º) Olimpo, 34; 5º) Sansinena, 28; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 17 y 8º) Pacífico BB, 16.