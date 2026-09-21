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Clausura liguista: la novena fecha se jugará de viernes a domingo

Huracán y Sporting abrirán la jornada en el Bule y el puntero San Francisco va a Villa Rosas. En la B, el líder Olimpo visitará a Tiro Federal.

Fotos: Archivo La Nueva.

Cuando aún resta completar un partido de la 8ª fecha, ya se conoce el cronograma de partidos para la 9ª jornada del certamen Clausura en el fútbol doméstico.

A la espera de que mañana completen Dublin-Rosario (a las 16.30), ya se conoce el calendario para el finde.

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En la A, la fecha comenzará el viernes en el Bule con el choque entre Huracán (2º) y Sporting, hoy en descenso directo. Se jugará a las 19.

Los restantes tres compromisos irán el domingo a las 15.30.

Chocarán Villa Mitre-La Armonía en El Fortín, Liniers-Bella Vista en la Avenida Alem y Libertad-San Francisco en Villa Rosas.

Así están las tablas:

Clausura. 1º) San Francisco, 13 puntos; 2º) Huracán, 12; 3º) La Armonía y Sporting, 11; 5º) Villa Mitre, 10; 5º) Bella Vista y Liniers, 8; 8º) Libertad, 7.

Acumulada. 1º) Huracán, 38 puntos; 2º) Bella Vista, 33; 3º) Liniers, 31; 4º) Villa Mitre, 29; 5º) San Francisco, 26; 6º) La Armonía y Libertad, 25; 8º) Sporting, 24.

En el Promo

Tres encuentros irán el sábado y uno el domingo. Todos comenzarán a las 15.30.

El sábado se medirán Tiro Federal-Olimpo en el Onofre Pirrone, Comercial-Sansinena (a puertas cerradas en el Puerto) y Dublin-Pacífico de Cabildo (en cancha del Rojo).

El domingo, en tanto, Pacífico recibirá a Rosario en el Pirola.

*Las tablas

-Clausura: 1º) Olimpo, 18 puntos; 2º) Rosario, 13; 3º) Tiro Federal y Comercial, 12; 5º) Pacífico de Cabildo, 9; 6º) Pacífico BB, 8; 7º) Sansinena, 7 y 8º) Dublin, 1.

-La acumulada: 1º) Comercial, Rosario y Tiro, 39 puntos; 4º) Olimpo, 34; 5º) Sansinena, 28; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 17 y 8º) Pacífico BB, 16.

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