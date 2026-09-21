¿Cuánto hace que Sporting no le gana a La Armonía de visitante?: “Fito” Cuello te lo cuenta
El 26 de mayo de 2019 fue el último triunfo del rojinegro en el estadio Hermanos Francani, justamente con el DT que hoy está al frente del velezano.
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Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.
“¿Cómo no me voy a acordar?, Sporting llegaba puntero, ganaba en todas las canchas y terminó saliendo campeón de ese torneo Apertura”.
Rodolfo Cuello, actual entrenador de La Armonía, no necesitó recurrir a ningún archivo ni preguntarle a nadie sobre ese partido en particular, se acordaba hasta los goles de aquel 3-0 del rojinegro puntaltense sobre el velezano, el 26 de mayo de 2019.
Ese día, fue la última vez que Sporting ganó en el estadio Hermanos Francani, y lo hizo por el penúltimo torneo unificado de la Liga del Sur y unos meses antes de que se estalle la pandemia del Covid-19.
Después de aquella tarde, el “sangre y luto”, que se impuso con tantos de Matías López, Walter Linares y Mauro Sabatini, visitó en 11 ocasiones a la V en Don Bosco al 2.200 y no ganó más: 3 victorias del local y 8 empates.
El hecho más curioso es que el DT de Sporting era “Fito” Cuello y la obtención de ese Apertura fue el último título que alzó el “Negro” de Punta Alta en el ámbito local.
Además del “Pato” Linares y Matías López, con ADN albiazul, el arquero del visitante era Ignacio Torres, que ayer atajó para Larmo en el 1-0 que hizo salir a su equipo del fondo de la tabla acumulativa de la temporada.
“La jerarquía individual y colectiva de Sporting volvieron a imponerse. La Armonía, con algunas bajas sensibles, hizo un esfuerzo enorme y aguantó el 0-0 hasta donde pudo”, fue el encabezado de la crónica de aquel cotejo.
Hoy, el rojinegro, pese a que llevaba 8 encuentros sin derrotas, vive un presente muy distinto a aquel primer semestre de 2019, se ubica en zona de descenso directo y con el goleador, Jony Font, lesionado.
Los hinchas que concurrieron al Francani se fueron repartiendo insultos y muy molestos con el equipo, que regaló el primer tiempo. El “cero descenso” (Sporting obtuvo el certamen de la B liguista en 1932 y no bajó más) sigue latiendo en el horizonte rojinegro y la tensión crece.