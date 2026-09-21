¿Cuánto hace que Sporting no le gana a La Armonía de visitante?: “Fito” Cuello te lo cuenta

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“¿Cómo no me voy a acordar?, Sporting llegaba puntero, ganaba en todas las canchas y terminó saliendo campeón de ese torneo Apertura”.

Rodolfo Cuello, actual entrenador de La Armonía, no necesitó recurrir a ningún archivo ni preguntarle a nadie sobre ese partido en particular, se acordaba hasta los goles de aquel 3-0 del rojinegro puntaltense sobre el velezano, el 26 de mayo de 2019.

Ese día, fue la última vez que Sporting ganó en el estadio Hermanos Francani, y lo hizo por el penúltimo torneo unificado de la Liga del Sur y unos meses antes de que se estalle la pandemia del Covid-19.

Después de aquella tarde, el “sangre y luto”, que se impuso con tantos de Matías López, Walter Linares y Mauro Sabatini, visitó en 11 ocasiones a la V en Don Bosco al 2.200 y no ganó más: 3 victorias del local y 8 empates.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El hecho más curioso es que el DT de Sporting era “Fito” Cuello y la obtención de ese Apertura fue el último título que alzó el “Negro” de Punta Alta en el ámbito local.

Además del “Pato” Linares y Matías López, con ADN albiazul, el arquero del visitante era Ignacio Torres, que ayer atajó para Larmo en el 1-0 que hizo salir a su equipo del fondo de la tabla acumulativa de la temporada.

“La jerarquía individual y colectiva de Sporting volvieron a imponerse. La Armonía, con algunas bajas sensibles, hizo un esfuerzo enorme y aguantó el 0-0 hasta donde pudo”, fue el encabezado de la crónica de aquel cotejo.

Hoy, el rojinegro, pese a que llevaba 8 encuentros sin derrotas, vive un presente muy distinto a aquel primer semestre de 2019, se ubica en zona de descenso directo y con el goleador, Jony Font, lesionado.

Los hinchas que concurrieron al Francani se fueron repartiendo insultos y muy molestos con el equipo, que regaló el primer tiempo. El “cero descenso” (Sporting obtuvo el certamen de la B liguista en 1932 y no bajó más) sigue latiendo en el horizonte rojinegro y la tensión crece.