El capitán de la selección de Suiza, rival de Argentina en el Mundial 2026, podría ir preso

El mediocampista Granit Xhaka, quien es el capitán y una de las figuras de la selección de Suiza, podría ser condenado a prisión por haber falsificado un certificado de vacunación.

La polémica estalló en las últimas horas, luego de que Xhaka confesara la falsificación de un certificado durante la pandemia de Covid-19.

En el comunicado, el mediocampista que enfrentó a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 reconoció que asumía "la responsabilidad de mi decisión y cooperaré plenamente con las autoridades competentes", y explicó que había actuado de tal manera por su "profunda desconfianza hacia la vacuna".

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De esta manera, Xhaka, quien actualmente se desempeña en el Sunderland de Inglaterra, podría ser condenado a hasta cinco años de prisión.

Las consecuencias para el mediocampista no solo se limitan al ámbito legal sino también al deportivo, debido a que fue excluido de la convocatoria de la selección de Suiza de cara a la próxima fecha FIFA, en la que se enfrentará con Macedonia del Norte (en dos ocasiones), Escocia y Eslovenia por la Nations League.

"Al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a dar a continuación", detalló la Asociación Suiza de Fútbol.