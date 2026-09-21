Lautaro llegó al país para jugar con la Selección y le dejó un mensaje a Messi antes de su despedida

Lautaro Martínez llegó hoy al país para sumarse a la selección argentina, que disputará los primeros amistosos después del Mundial.

El Toro, que viene de marcar dos goles el sábado con Inter (en el empate 2 a 2 ante Roma), será parte de los duelos ante Bolivia (el 30 de septiembre), Burkina Faso (el 3 de octubre) y Benín (el 6 de octubre).

Justamente este último encuentro será la despedida de Lionel Messi del combinado nacional, por lo que el bahiense le dejó un mensaje al capitán.

"Gracias y seguramente el partido del 6 va a ser un partido especial para todos y muy emocionante", remarcó el jugador surgido en Liniers.

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También contó cómo fue enterarse del retiro del rosarino de la Selección.

"Fue una triste noticia pero al final disfrutamos siempre de todo lo que nos dio y el legado que nos dejó", admitió Lautaro.