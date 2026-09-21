Lautaro llegó al país para jugar con la Selección y le dejó un mensaje a Messi antes de su despedida
Argentina se medirá ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.
Lautaro Martínez llegó hoy al país para sumarse a la selección argentina, que disputará los primeros amistosos después del Mundial.
El Toro, que viene de marcar dos goles el sábado con Inter (en el empate 2 a 2 ante Roma), será parte de los duelos ante Bolivia (el 30 de septiembre), Burkina Faso (el 3 de octubre) y Benín (el 6 de octubre).
Justamente este último encuentro será la despedida de Lionel Messi del combinado nacional, por lo que el bahiense le dejó un mensaje al capitán.
"Gracias y seguramente el partido del 6 va a ser un partido especial para todos y muy emocionante", remarcó el jugador surgido en Liniers.
También contó cómo fue enterarse del retiro del rosarino de la Selección.
"Fue una triste noticia pero al final disfrutamos siempre de todo lo que nos dio y el legado que nos dejó", admitió Lautaro.