Diario de viaje, día 8: una jornada libre también puede ser parte de los Juegos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La lluvia terminó modificando los planes del domingo. Fue una de esas jornadas en las que el ritmo baja casi sin pedir permiso y aparece algo que durante los días de competencia parece escaso, como el tiempo y la paz.

Tiempo para escribir, para repasar la agenda, para mirar estadísticas, para ordenar apuntes y, también, para pensar qué lugar ocupa el descanso dentro de un evento deportivo de estas dimensiones.

Y ahí apareció una idea: ¿qué pasaría si los Juegos Suramericanos tuvieran, deliberadamente, un día libre en el medio? No un día sin Juegos; un día sin competencia.

La diferencia parece mínima, pero podría ser interesante. Porque un evento que reúne durante varios días a miles de deportistas, entrenadores, periodistas, dirigentes y espectadores no necesariamente tiene que funcionar siempre al máximo de revoluciones. Entre una jornada y otra podría existir un espacio pensado para bajar un cambio.

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Claro que organizar un calendario de estas características debe ser una tarea de precisión casi quirúrgica. Hay que hacer coincidir disciplinas, instalaciones, traslados, disponibilidad de escenarios, descansos de los atletas y un larguísimo etcétera. No es simplemente elegir qué deporte se juega cada día y acomodarlo a placer.

Pero justamente por eso aparece la pregunta: qué pasaría si también hubiera lugar para un día diferente. Un día en el que no haya competencia, pero sí Juegos.

Podrían existir clínicas deportivas, charlas con atletas, encuentros con entrenadores, actividades culturales, recorridos turísticos, propuestas para chicos, exhibiciones o espacios para conocer mejor las distintas ciudades que forman parte de la competencia. Una pausa que, en lugar de significar que el evento se detiene, permita mirarlo desde otro lugar.

Porque además estos Juegos tienen una característica particular: las competencias están distribuidas en distintas sedes. Este lunes, por ejemplo, en este particular esquema de acumular subsedes, no habrá ninguna actividad en Santa Fe.

Y eso también abre otra discusión: cómo se vive un evento cuando la sede no tiene competencia todos los días.

Quizás un día libre pueda servir precisamente para eso. Para que los protagonistas descansen, para que quienes siguen los Juegos puedan conocer la ciudad sin perderse algo y para que cada sede tenga la posibilidad de mostrar otras cosas.

En los grandes acontecimientos deportivos estamos acostumbrados a pensar que cuanto más actividad haya, mejor. Más partidos, más pruebas, más resultados, más medallas, más movimiento... más récords. Pero a veces, todo eso termina siendo agobiante.

Esta vez, la lluvia hizo algo parecido, aunque de manera involuntaria, porque obligó a cambiar el ritmo. No fue un día libre, porque actividad hubo, pero entre algunas suspensiones, surgió algo de tiempo para repensar y reordenar la recta final.

Hasta mañana.

La Nueva. está presente para cubrir las alternativas de los XIII Juegos Suramericanos desde el lugar de los hechos.

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Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)