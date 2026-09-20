XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del lunes 21
Habrá acción en bádminton, ciclismo pista, frontball, frontón, pelota goma trinquete, fútbol, gimnasia (rítmica y trampolín), lucha, polo acuático, ráquetbol, rugby 7, sóftbol, squash, surf, tenis, tenis de mesa y vóleibol.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El noveno día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 15 disciplinas.
Tras la postergación de ayer, por la alerta meteorológica, se disputarán hoy las finales del rugby seven, con Las Yaguaretés y Los Pumas 7s en busca de la medalla de oro.
Además, comenzarán el bádminton, el polo acuático, el ráquetbol, el squash, el tenis y el tenis de mesa.
Mientras que en el sóftbol comenzarán a competir los varones y en el seleccionado argentino estarán los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Sáenz.
El programa de actividades para este lunes es el siguiente:
Bádminton (Rosario)
09:00 - Equipo mixto / Fase de grupos, con Iona Gualdi, Ailén Oliva, Milena Oliva, Franco Motto, Nicolás Oliva y Santiago Otero
13:00 - Equipo Mixto / Fase de grupos, con Iona Gualdi, Ailén Oliva, Milena Oliva, Franco Motto, Nicolás Oliva y Santiago Otero
Fútbol (Rosario)
15:00 - Selección masculina vs. Venezuela
Gimnasia rítmica (Rosario)
14:00 - Aro / Final, con Agostina Vargas Re y Celeste D'Arcangelo
14:40 - Balón / Final, con Agostina Vargas Re y Celeste D'Arcangelo
16:45 - Mazas / Final, con Celeste D'Arcangelo y Lara Granero
17:25 - Cinta / Final, Agostina Vargas Re y Celeste D'Arcangelo
Gimnasia trampolín (Rosario)
15:19 - Sincronizado mixto / Final, con Ferrari-Podestá y Weiser Gontier-Maldonado-Rodríguez
16:30 - Individual femenino / Final, con Valentina Podestá
17:35 - Individual masculino / Final, con Tobías Weise Gontier
Lucha (Rosario)
Desde las 10:21 - Grecorromana -77 kg / Eliminatorias, con Arsen Julfalakyan vs. Perú
Desde las 10:49 - Grecorromana - 87 kg / Eliminatorias, con Pablo Djamkotchian vs Perú
Desde las 10:00 - Grecorromana -97 kg / Eliminatorias, con Ricardo Gómez vs. Perú
17:00 a 19:00 - Combates por medalla de oro y bronce
Pelota vasca (Rosario)
09:30 - Frontón individual masculino / Primera ronda, con Guillermo Osorio vs. Perú
09:30 - Frontball individual femenino / Primera ronda, con Micaela Cortez vs. Perú
10:00 - Frontball individual masculino / Primera ronda, con Adrián Astorga vs. Perú
17:00 - Pelota goma trinquete femenino / Primera ronda, con García-Pinto vs. Perú
A continuación - Pelota goma trinquete masculino / Primera ronda, con Adreansen-Villegas Perú
Polo acuático (Rosario)
12:00 - Selección femenina vs. Chile
19:30 - Selección masculina vs. Brasil
Ráquetbol (Rosario)
09:00 - Individual femenino / Primera ronda, con Natalia Méndez
10:30 - Individual masculino / Primera ronda, con Lautaro Cufré
11:15 - Individual masculino / Primera ronda, con Diego García
12:45 - Dobles masculino / Ronda de 16, con Diego García-Fernando Kurzbard
14:15 - Dobles mixtos / Ronda de 16, con Natalia Méndez-Diego García
15:45 - Dobles Femenino / Ronda 16, con María José Vargas-Valeria Centella
18:00 - Dobles mixtos / Ronda de 16, con Natalia Méndez y Diego García
Rugby 7 (Rosario)
19:42 - Final, Las Yaguaretés vs. Colombia
20:12 - Final, Los Pumas 7s vs. Chile
Squash (Rosario)
10:00 - Individual femenino / Primera ronda, con Pilar Etchechoury vs. Chile
10:00 - Individual femenino / Primera ronda, con Paula Rivero vs. Perú
10:30 - Individual masculino / Primera ronda, con Miguel Pujol vs. Colombia
11:00 - Individual femenino / Primera ronda, con Candela Bernard vs. Brasil
14:30 - Dobles masculino / Primera ronda, con Azaña-Pezzota vs. Surinam
17:40 - Individual masculino / Primera ronda, con Leandro Romiglio
20:20 - Individual masculino / Primera ronda, con Jeremías Azaña
Tenis de mesa (Rosario)
10:00 - Individual masculino / Ronda de 64, con Leandro Fuentes vs. Bolivia
10:35 - Dobles mixto / Octavos de final, con Sanchi-Codina vs. Ecuador
11:10 - Dobles mixto / Octavos de final, con Lorenzo-Arguelles vs. Guyana
16:00 - Dobles femenino / Octavos del final, con Arguelles-Codina vs. Bolivia
17:45 - Dobles masculino / Cuartos de final, con Cifuentes-Lorenzo
Vóleibol (Rosario)
15:00 - Selección masculina vs. Venezuela
Sóftbol (Paraná)
16:30 - Selección masculina vs. Bolivia
19:00 - Selección masculina vs. Venezuela
Ciclismo pista (Rafaela)
11:00 - Velocidad masculino / Clasificación, con Iñaki Serrano, Juan Rodríguez y Lucas Vilar
11:15 - Omnium femenino / Scratch, con Julieta Benedetti
Surf (Mar del Plata)
09:20 - Shortboard femenino / Ronda 2, con Luciana Indurain y Victoria Muñoz
10:20 - Shortboard masculino / Ronda 2, con Thiago Passeri