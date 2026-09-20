XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del lunes 21

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El noveno día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 15 disciplinas.

Tras la postergación de ayer, por la alerta meteorológica, se disputarán hoy las finales del rugby seven, con Las Yaguaretés y Los Pumas 7s en busca de la medalla de oro.

Además, comenzarán el bádminton, el polo acuático, el ráquetbol, el squash, el tenis y el tenis de mesa.

Mientras que en el sóftbol comenzarán a competir los varones y en el seleccionado argentino estarán los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Sáenz.

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El programa de actividades para este lunes es el siguiente:

Bádminton (Rosario)

09:00 - Equipo mixto / Fase de grupos, con Iona Gualdi, Ailén Oliva, Milena Oliva, Franco Motto, Nicolás Oliva y Santiago Otero

13:00 - Equipo Mixto / Fase de grupos, con Iona Gualdi, Ailén Oliva, Milena Oliva, Franco Motto, Nicolás Oliva y Santiago Otero

Fútbol (Rosario)

15:00 - Selección masculina vs. Venezuela

Gimnasia rítmica (Rosario)

14:00 - Aro / Final, con Agostina Vargas Re y Celeste D'Arcangelo

14:40 - Balón / Final, con Agostina Vargas Re y Celeste D'Arcangelo

16:45 - Mazas / Final, con Celeste D'Arcangelo y Lara Granero

17:25 - Cinta / Final, Agostina Vargas Re y Celeste D'Arcangelo

Gimnasia trampolín (Rosario)

15:19 - Sincronizado mixto / Final, con Ferrari-Podestá y Weiser Gontier-Maldonado-Rodríguez

16:30 - Individual femenino / Final, con Valentina Podestá

17:35 - Individual masculino / Final, con Tobías Weise Gontier

Lucha (Rosario)

Desde las 10:21 - Grecorromana -77 kg / Eliminatorias, con Arsen Julfalakyan vs. Perú

Desde las 10:49 - Grecorromana - 87 kg / Eliminatorias, con Pablo Djamkotchian vs Perú

Desde las 10:00 - Grecorromana -97 kg / Eliminatorias, con Ricardo Gómez vs. Perú

17:00 a 19:00 - Combates por medalla de oro y bronce

Pelota vasca (Rosario)

09:30 - Frontón individual masculino / Primera ronda, con Guillermo Osorio vs. Perú

09:30 - Frontball individual femenino / Primera ronda, con Micaela Cortez vs. Perú

10:00 - Frontball individual masculino / Primera ronda, con Adrián Astorga vs. Perú

17:00 - Pelota goma trinquete femenino / Primera ronda, con García-Pinto vs. Perú

A continuación - Pelota goma trinquete masculino / Primera ronda, con Adreansen-Villegas Perú

Polo acuático (Rosario)

12:00 - Selección femenina vs. Chile

19:30 - Selección masculina vs. Brasil

Ráquetbol (Rosario)

09:00 - Individual femenino / Primera ronda, con Natalia Méndez

10:30 - Individual masculino / Primera ronda, con Lautaro Cufré

11:15 - Individual masculino / Primera ronda, con Diego García

12:45 - Dobles masculino / Ronda de 16, con Diego García-Fernando Kurzbard

14:15 - Dobles mixtos / Ronda de 16, con Natalia Méndez-Diego García

15:45 - Dobles Femenino / Ronda 16, con María José Vargas-Valeria Centella

18:00 - Dobles mixtos / Ronda de 16, con Natalia Méndez y Diego García

Rugby 7 (Rosario)

19:42 - Final, Las Yaguaretés vs. Colombia

20:12 - Final, Los Pumas 7s vs. Chile

Squash (Rosario)

10:00 - Individual femenino / Primera ronda, con Pilar Etchechoury vs. Chile

10:00 - Individual femenino / Primera ronda, con Paula Rivero vs. Perú

10:30 - Individual masculino / Primera ronda, con Miguel Pujol vs. Colombia

11:00 - Individual femenino / Primera ronda, con Candela Bernard vs. Brasil

14:30 - Dobles masculino / Primera ronda, con Azaña-Pezzota vs. Surinam

17:40 - Individual masculino / Primera ronda, con Leandro Romiglio

20:20 - Individual masculino / Primera ronda, con Jeremías Azaña

Tenis de mesa (Rosario)

10:00 - Individual masculino / Ronda de 64, con Leandro Fuentes vs. Bolivia

10:35 - Dobles mixto / Octavos de final, con Sanchi-Codina vs. Ecuador

11:10 - Dobles mixto / Octavos de final, con Lorenzo-Arguelles vs. Guyana

16:00 - Dobles femenino / Octavos del final, con Arguelles-Codina vs. Bolivia

17:45 - Dobles masculino / Cuartos de final, con Cifuentes-Lorenzo

Vóleibol (Rosario)

15:00 - Selección masculina vs. Venezuela

Sóftbol (Paraná)

16:30 - Selección masculina vs. Bolivia

19:00 - Selección masculina vs. Venezuela

Ciclismo pista (Rafaela)

11:00 - Velocidad masculino / Clasificación, con Iñaki Serrano, Juan Rodríguez y Lucas Vilar

11:15 - Omnium femenino / Scratch, con Julieta Benedetti

Surf (Mar del Plata)

09:20 - Shortboard femenino / Ronda 2, con Luciana Indurain y Victoria Muñoz

10:20 - Shortboard masculino / Ronda 2, con Thiago Passeri