Gorosito, Salguero y el sóftbol femenino lograron la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Argentina cerró su participación en el torneo de sóftbol femenino con una victoria ante Perú por 4 a 3, resultado que le permitió subir al tercer escalón del podio en los XIII Juegos Suramericanos.

En un partido equilibrado y de gran intensidad, que tuvo como escenario al estadio Mundialista de la subsede Paraná, la Selección supo sobreponerse a un duro rival y quedarse con la medalla de bronce.

El conjunto nacional contó con la presencia de las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero.

El equipo lo completan Aldana Gómez, Carolina Asato, Jasmine Armenteros, Abigail Barboza, Agustina Bonetti, Cielo Bonetti, Violeta Figueroa, Carina Amarilla, Mercedes Grimolizzi, Emiliana Gumpel, Keyla Luna, Isabel Malarkey y Juliana Martínez.

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El conjunto peruano comenzó mejor y consiguió ponerse 1-0 en la primera entrada. Argentina respondió en el cuarto episodio, cuando logró dar vuelta el marcador con dos carreras para pasar al frente 2-1.

Perú volvió a tomar la iniciativa y llegó a igualar el encuentro en la quinta entrada, pero el seleccionado argentino respondió en el sexto capítulo, con dos nuevas carreras que le permitieron establecer una ventaja de 4-2.

En la séptima y última entrada, Perú descontó para ponerse 4-3 y le puso suspenso al cierre. Sin embargo, Argentina logró contener la reacción de su rival y aseguró el triunfo que significó la medalla de bronce.

Entre las actuaciones individuales argentinas se destacó Violeta Figueroa, quien conectó dos hits en tres turnos, impulsó una carrera y anotó otra. También tuvieron una participación importante María Grimolizzi, con un hit, una carrera y una carrera impulsada; Emiliana Gumpel, que aportó dos hits y una carrera impulsada; y Jasmine Armenteros, con un hit y una carrera impulsada.

Juliana Martínez sumó un hit y una base por bolas, mientras que Aldana Gómez conectó un hit y recibió un boleto. Keila Luna, por su parte, anotó una de las carreras argentinas.

La Selección finalizó los Juegos con un registro de 4 victorias y 2 derrotas.

Superó a Bolivia (8-0), Colombia (6-1) y Perú (4-0), mientras que cayó con Brasil (0-3) y Venezuela (5-7), por la ronda preliminar. Luego, superó a Perú (4-3) en el partido por la medalla de bronce.

El oro quedó en manos de Venezuela, que superó a Brasil en la final, por 8 entradas a 0. Perú fue cuarto, Colombia quinto y Bolivia, último.

En el caso de los varones, en la lista se encuentran los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Saenz, dos habituales en los últimos torneos con la celeste y blanca.

El plantel completo para dicha competencia está formado por Federico Eder, Alan Peker, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Federico Olheiser, Francisco Lombardo, Nahuel Saenz, Ladislao Malarczuk, Khalil Luna, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca.

En tanto, el cuerpo técnico está integrado por José Guerninieri, Gustavo Guerninieri, Mariano Montero, Bruno Motroni y Duilio Scialacomo.

El debut será el lunes 21, a las 18, ante Bolivia.