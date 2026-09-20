Las Leonas metieron 19 goles y, junto a Los Leones, irán por el oro en los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Las Leonas cerraron de manera contundente su participación en la fase de grupos del hockey sobre césped femenino de los XIII Juegos Suramericano, torneo que se juega en las canchas de la Asociación Santafesina de Hockey.

Este domingo, golearon 19 a 1 a Perú para ganar su zona con el cien por ciento de los puntos en juego y clasificar a la final por la medalla de oro. El martes, desde las 15:45, enfrentará a Chile para ascender al escalón más alto del podio.

Daiana Pacheco abrió el marcador a los 5 minutos y Zoe Díaz amplió la diferencia a los 9. Catalina Andrade, a los 12, y Sofía Cairo, a los 16, completaron el primer parcial. En el segundo período llegaron otros cinco goles: Daiana Pacheco marcó el 5-0 a los 26 minutos; Zoe Díaz volvió a convertir al minuto siguiente; Lourdes Pisthon anotó a los 32; Catalina Andrade convirtió a los 35 y Lara Casas hizo el 9-0 a los 42.

Las Leonas continuaron imponiendo condiciones en el tercer cuarto. Lourdes Pisthon convirtió a los 45 minutos, Sol Pagella anotó el 11-0 a los 47, Catalina Andrade marcó nuevamente a los 48 y Milagros Alastra, de córner corto, estableció el 13-0 a los 49.

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En el último período, Argentina volvió a mostrar toda su contundencia ofensiva. Chiara Ambrosini, de córner corto, convirtió a los 52 minutos; Brisa Bruggesser anotó el 15-0 a los 60; Milagros Alastra volvió a aprovechar un córner corto a los 64; Chiara Ambrosini marcó nuevamente desde esa vía a los 65 y Zoe Díaz cerró la cuenta argentina a los 67 minutos. Perú consiguió su único gol sobre el final del encuentro.

Por su parte, la selección argentina masculina mantuvo su andar arrollador en los Juegos Suramericanos tras derrotar con autoridad a Uruguay por 7 a 0.

El equipo dirigido por Juan Martín López y Juan Vivaldi impuso condiciones desde el inicio y destrabó el encuentro en el primer cuarto gracias a las conversiones de córner corto de Nicolás Rodríguez al minuto 7 y Mateo Serrano a los 13. La ventaja se amplió en el segundo parcial con un tanto de jugada de Joaquín Costa a los 19 minutos, para irse al descanso con un sólido 3-0.

En el complemento, el seleccionado albiceleste mantuvo el control absoluto de las acciones y estiró las diferencias con un nuevo gol de Costa a los 40 minutos, seguido por las anotaciones de Mateo Torrigiani a los 46, Luca Dulor de córner corto a los 53 y Nicolás Cicileo, quien cerró la goleada de penal a los 57 minutos.

El encuentro ante Chile por la medalla de oro será este martes, a partir de las 13:30.