Con un buen arquero, el sueño es posible: La Armonía le ganó 1-0 a Sporting y salió del "infierno"

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

No lo digo yo, es una ley elemental del fútbol: un equipo que compite por un objetivo tangible o una aspiración lógica, tiene que tener un buen arquero, no necesariamente un “bombero”, sino alguien que responda todo el tiempo y sea encantador de serpientes en momentos de alta tensión como suele tener La Armonía, que lucha permanentemente contra la tempestad de la permanencia.

En las manos de oro de Ignacio Torres descansó el triunfo del velezano, que va y viene hacia los extremos de una ilusión cargada de angustia. ¿Por qué lo digo? Porque si mira la tabla del Clausura, está en zona de clasificación, y en la otra, la acumulada, la que más vigila y más palpitaciones le da, acaba de salir del fondo --equiparando la línea de Libertad en el puesto de Promoción—pero sin haber logrado nada todavía.

El 1-0 de Larmo ante Sporting, que fue el único cotejo de la Liga del Sur que se disputó esta tarde, generó otro movimiento brusco: el rojinegro perdió el invicto en este segundo torneo del año --además llevaba 8 sin derrotas-- y otra vez se encuentra en el cadalso y con el “cero descenso” retumbando en su cuerpo.

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Rodolfo Cuello, DT de la V, eligió un equipo liviano y con mayor dinámica del medio hacia adelante. El 4-1-3-2 fue voraz en el primer tiempo y cada uno de los componentes de la eficacia colectiva entendieron que era lo que se estaba jugando.

Era necesario multiplicar esfuerzos en una cancha embarrada (pero bastante firme) para imponerse con más actitud que fútbol. Claro, era una final y el alma y el corazón no se podían desentender del sacrificio.

La visita regaló la pelota cada vez que intentó salir y en esos 45 minutos iniciales fue presa del tormento albiazul. Es más, el de Punta, sin su goleador Jonathan Font (lesionado, con líquido en una de sus rodillas), tuvo un solo córner a favor y recién pateó al arco a los 47, cuando Torres le tapó un cañonazo a Soria.

Cuando La Armonía logró superar la barrera del sentido común y romper con la estructura, encontró el gol: en un despeje, Intrevado se quedó en el área, Juan Martín González lanzó el centro y “Pachu”, en posición de 9, cabeceó contra un palo a lo Martín Palermo.

Al ratito, Fabrizio Acosta, estando amonestado, se peleó mal con el banco local y el árbitro, el contador Juan Vega, hizo todos los números (tal vez aconsejado por el cuarto, Walter Castaño, que vio lo que sucedió y se dio cuenta de que el 4 del sangre y luto estaba fuera de sus cabales) para no expulsarlo.

En el entretiempo, el entrenador Enzo Moscone lo cambió y de milagro el puntaltense no entró al complemento con 10.

Después de una atajada majestuosa (¿la mejor del año?) de Nacho Torres (descolgó de un ángulo el derechazo combado de Parades), creció el “Laucha” García, quien le dio balance y funcionabilidad a su elenco, que consiguió emparejar el trámite pero padeciendo una debilidad defensiva alarmante cada vez que su adversario lo contragolpeó.

Sin embargo, Moscone lo sacó (tal vez le pidió el cambio, no lo sé) y la única alternativa revulsiva en ataque fue Barone, expulsado por una fuerte entrada a Juan González.

¿Solo amarilla Vega? El juez principal, lejos de la acción, amonestó al 11, aunque iba a haber algo más: el asistente N° 2, Facundo García, llamó al principal y la amarilla se convirtió en roja directa.

“Como estaba al lado le comuniqué que el jugador de Sporting había ido con los dos pies hacia adelante, cometiendo una falta violenta con riesgo para el contrincante”, explicó el línea.

Por cantidad de situaciones, increíblemente desperdiciadas, y el pronunciado desnivel que marcó Malmoria en todo el frente de ataque, La Armonía terminó justificando el resultado. Ahora se viene Villa Mitre, pero como dijo “Mostaza” Merlo alguna vez, “paso a paso”.

La síntesis

La Armonía 1 (4-1-3-2)

I. TORRES 8

Mendoza 5

Carta 6

Marino (c) 6

J.I. González 6

F. Cuello 6

Usuldinger 5

M. Gil 7

Intrevado 7

Malmoria 8

Muzi 6

DT: Rodolfo Cuello

Sporting 0 (4-4-2)

Tavoliere 5

F. Acosta 3

Walker (c) 6

Samana 4

D’ Angelo 5

Barone 5

Paredes 6

D. Vega 4

L. García 7

T. Vázquez 5

Soria 6

DT: Enzo Moscone

PT. Gol de Intrevado (LA), a los 31m.

ST. No hubo goles. A los 34m. fue expulsado Barone (S).

Cambios. 64m. R. Fernández (5) por Intrevado y Narvay (6) por Usuldinger y 75m. M. Antón por Muzi, en La Armonía; 45m. Streglio (4) por F. Acosta y Galbarini (5) por D. Vega, 60m. Taborda (4) por T. Vázquez, 75m. Siracusa por L. García y 83m. Theaux por Streglio, en Sporting.

Amonestados. Intrevado (36m.) y F. Cuello (89m.), en La Armonía; F. Acosta (33m.), en Sporting.

Arbitro. Juan Vega (7.5).

Cancha. La Armonía (6).