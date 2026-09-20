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Santa Fe 2026.

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés, con nuevo calendario en los Juegos Suramericanos

La tormenta desatada este domingo obligó a Odesur a suspender los partidos previstos y aplazar la definición al lunes.

Fotos: prensa Santa Fe 2026

Debido a las alertas meteorológicas vigentes, la organización de los Juegos Suramericanos resolvió este domingo la suspensión de actividades al aire libre en las tres ciudades sede, medida que en Rosario alcanzó también a la competencia de rugby seven, las cuales tienen como protagonistas a Los Pumas y Las Yaguaretés.

Vale destacar que restaba disputarse un partido de la fase regular que quedó suspendido por el temporal: los varones ante Brasil y las mujeres contra Uruguay.

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Por eso, este lunes se jugarán directamente las finales de la disciplina en sus dos ramas.

Las Yaguaretés (récord 4-0) se medirán ante Colombia (3-1) desde las 19:42, y Los Pumas 7s (5-0) buscarán el título ante Chile (5-1) desde las 20:12.

Quienes hayan adquirido entradas para las competencias de este domingo en Rosario podrán utilizarlas mañana lunes.

El rugby, en la modalidad seven, se lleva a cabo en la cancha ubicada dentro del hipódromo de Rosario y la Selección nacional cuenta con la presencia del bahiense y tres veces olímpico Santiago Álvarez Fourcade.

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El plantel de Santiago Gómez Cora lo completan Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Mateo Fossati, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. 

Los Partidos de Ls Pumas7s
18/9 - Argentina 50-0 Paraguay
18/9 - Argentina 87-0 Perú
19/9 - Argentina 29-7 Colombia
19/9 - Argentina 26-12 Chile
19/9 - Argentina 38-7 Uruguay
20/9 - Argentina vs. Brasil (cancelado)
21/9 - Argentina vs. Chile por la medalla de oro

Los Partidos de Las Yaguaretés
18/9 - Argentina 46-0 Perú
18/9 - Argentina 40-0 Chile
19/9 - Argentina 48-0 Paraguay
19/9 - Argentina 24-5 Colombia
20/9 - Argentina vs. Uruguay (cancelado)
21/9 - Argentina vs. Uruguay por la medalla de oro

El plantel femenino está integrado por Brisa Borda, Candela Delgado, Cristal Escalante, Sofía González, Yamila González, Francesca Iacaruso, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, Abril Romero, María Taladrid y Mariel Velay.

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