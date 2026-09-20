Los Pumas 7s y Las Yaguaretés, con nuevo calendario en los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Debido a las alertas meteorológicas vigentes, la organización de los Juegos Suramericanos resolvió este domingo la suspensión de actividades al aire libre en las tres ciudades sede, medida que en Rosario alcanzó también a la competencia de rugby seven, las cuales tienen como protagonistas a Los Pumas y Las Yaguaretés.

Vale destacar que restaba disputarse un partido de la fase regular que quedó suspendido por el temporal: los varones ante Brasil y las mujeres contra Uruguay.

Por eso, este lunes se jugarán directamente las finales de la disciplina en sus dos ramas.

Las Yaguaretés (récord 4-0) se medirán ante Colombia (3-1) desde las 19:42, y Los Pumas 7s (5-0) buscarán el título ante Chile (5-1) desde las 20:12.

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Quienes hayan adquirido entradas para las competencias de este domingo en Rosario podrán utilizarlas mañana lunes.

El rugby, en la modalidad seven, se lleva a cabo en la cancha ubicada dentro del hipódromo de Rosario y la Selección nacional cuenta con la presencia del bahiense y tres veces olímpico Santiago Álvarez Fourcade.

El plantel de Santiago Gómez Cora lo completan Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Mateo Fossati, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

Los Partidos de Ls Pumas7s

18/9 - Argentina 50-0 Paraguay

18/9 - Argentina 87-0 Perú

19/9 - Argentina 29-7 Colombia

19/9 - Argentina 26-12 Chile

19/9 - Argentina 38-7 Uruguay

20/9 - Argentina vs. Brasil (cancelado)

21/9 - Argentina vs. Chile por la medalla de oro

Los Partidos de Las Yaguaretés

18/9 - Argentina 46-0 Perú

18/9 - Argentina 40-0 Chile

19/9 - Argentina 48-0 Paraguay

19/9 - Argentina 24-5 Colombia

20/9 - Argentina vs. Uruguay (cancelado)

21/9 - Argentina vs. Uruguay por la medalla de oro

El plantel femenino está integrado por Brisa Borda, Candela Delgado, Cristal Escalante, Sofía González, Yamila González, Francesca Iacaruso, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, Abril Romero, María Taladrid y Mariel Velay.