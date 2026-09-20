Juegos Suramericanos: suspensiones en Santa Fe, Rafaela y Rosario por la alerta naranja

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Debido a las alertas meteorológicas vigentes, el Comité Organizador de los XIII Juegos Suramericanos definió la suspensión de todas las actividades en los Fan Fest de las tres ciudades sedes —Santa Fe, Rafaela y Rosario—.

La medida alcanza también, en Rosario, a las competencias de rugby 7 (dos partidos de Los Pumas 7s, por ejemplo) y fútbol que se reprogramarán para mañana.

En tanto, en Santa Fe los partidos de Las Leonas y Los Leones se desarrollarán como está previsto. Además todas las que se desarrollan en estadios cubiertos continúan de acuerdo a la programación prevista.

En Santa Fe, la suspensión sólo alcanza a las actividades previstas en el Fan Fest y a los entrenamientos de la jornada. Y en Rafaela, la situación es similar. En ambas localidades todas las actividades indoor están confirmadas.

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En Rosario, no se realizarán las actividades previstas de rugby 7, en el Hipódromo de Rosario; fútbol masculino, en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys; y fútbol femenino, en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol. Quienes hayan adquirido tickets para esas competencias podrán utilizarlos mañana —cuando se confirmen los nuevos horarios— sin necesidad de hacer ningún trámite.

Y, si bien los entrenamientos oficiales se suspendieron, las competencia indoor del dia continuarán de acuerdo al cronograma previsto. De todas maneras, el único ingreso habilitado para los espacios deportivos del Parque Independencia es en 27 de Febrero y Bv. Oroño.

En todos los casos, desd ela organización recomiendan a las personas que asistan a los eventos deportivos extremar los cuidados a la hora de circular hacia y desde los estadios. Y seguir las indicaciones del personal de seguridad en cada uno de los escenarios deportivos.

De acuerdo a lo comunicado por el Servicio Meteorológico Nacional, en Rosario, Rafaela y Santa Fe capital hay alerta naranja por tormentas para hoy a la tarde, pasando a amarilla para la noche.