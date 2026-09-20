Messi marcó otro gol histórico y el Inter Miami empató 2 a 2 ante San Diego FC

Lionel Messi marcó un nuevo gol esta noche, en el empate de Inter Miami ante San Diego FC como local, por el encuentro correspondiente a la fecha 26 de la MLS.

El rosarino anotó de tiro libre el 1 a 1 parcial a los 24 minutos y el otro tanto de Las Garzas lo hizo el uruguayo Luis Suárez a los 74 minutos.

Los dos goles de San Diego los hizo Anders Dreyer, a los 12 y 82 minutos.

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Con su nuevo gol de pelota parada, Messi llegó a 75 tantos por esta vía y quedó en soledad como el segundo máximo artillero en este rubro. El primero es Marcelinho Carioca con 78.

En el elenco que ahora dirige Cristian González fueron titulares los argentinos Facundo Mura y Rodrigo De Paul.

Con este resultado, Inter alcanzó los 46 puntos y está a 9 del líder Nashville SC que suma 57.

La próxima presentación del equipo de Messi será el domingo venidero, ante Columbus Crew a las 20.