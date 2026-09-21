¿Adiós a La Liga? El preocupante dato que persigue al Real Madrid en 7 jornadas

Apenas se han disputado siete jornadas de la temporada 2026-27 de La Liga y Real Madrid ya ha comprometido seriamente sus aspiraciones de conquistar el campeonato, según los antecedentes estadísticos.

Las dos derrotas que acumula en el torneo, combinadas con el paso arrollador de Barcelona (invicto con 7 victorias) abrieron una diferencia de seis puntos entre ambos clubes.

El conjunto catalán es superlíder de La Liga, mientras que el cuadro merengue cayó hasta la cuarta posición de la clasificación, un sitio que no ocupaba después de cinco jornadas desde hace 8 años atrás. Fue luego de caer el domingo ante Atlético de Madrid por 2-1.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En los registros de los últimos 40 años solamente existe un antecedente en el que Real Madrid logró remontar una desventaja de seis puntos ante Barcelona para terminar como campeón: la temporada 2006-07.

Sin embargo, aquella diferencia se produjo hasta la Jornada 24, cuando Barcelona tenía seis puntos de ventaja sobre el conjunto merengue. Al final de la campaña, Real Madrid igualó en puntos a los catalanes y conquistó el título por sus resultados en los enfrentamientos directos.

Por si fuera poco, los antecedentes tampoco favorecen al Real Madrid cuando ha caído en la clasificación general y ha ocupado sitios más abajo del tercer puesto luego de cinco jornadas disputadas.

En ninguna de esas ocasiones, el conjunto merengue logró recuperarse para terminar como campeón de La Liga, conformándose con un segundo lugar.

Ahora, el panorama presenta otro desafío: Barcelona ha comenzado con paso arrollador, mientras Real Madrid todavía busca su mejor versión que deberá pulir en los próximos días para llegar a tope a los enfrentamientos contra Villarreal, Sevilla y Barcelona en una edición de El Clásico que podría ser determinante para conocer al campeón de La Liga en la presente campaña.