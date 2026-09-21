Sub 19: las chicas de Bahía ganaron medalla y MVP en Monte y los chicos abrieron el camino en Rosario

Fotos y video: Gaspar Ollé y Mayra Gómez - Prensa ABH

Los Seleccionados Sub 19 de la Asociación Bahiense de Hockey cerraron ayer su participación a nivel nacional, en los torneos que organiza y fiscaliza la Confederación Argentina.

El combinado femenino fue tercero en el Campeonato Argentino de Ascenso "A" que se disputó en Monte Hermoso y tuvo a la mejor jugadora del torneo: Delfina Hernández.

Los varones, en tanto, cerraron su participación en el Campeonato Argentino que se desarrolló en Rosario y marcó el debut histórico del equipo en esta categoría.

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*Damas

El seleccionado femenino Sub 19 ganó la medalla de bronce en Campeonato Argentino de Ascenso "A" que se desarrolló íntegramente en la cancha de agua del Complejo Municipal de Monte Hermoso.

El combinado de nuestro medio venció en el partido por el tercer puesto a Entre Ríos, por 2 a 0, con goles de Abril Acuña y Morena Cervatto.

Además, la arquera de Bahía, Josefina Carranza, atajó un penal.

Previo a este duelo, el equipo dirigido por Ricardo Mora había caído en semifinales ante Mar del Plata por 1 a 0.

Mientras que en la fase de grupos, había sido segundo tras derrotar a Santiago del Estero (5 a 0) y Neuquén (4 a 0) y caído frente Tucumán (2 a 1).

Justamente el equipo de la Asociación Tucumana terminó siendo el campeón, tras derrotar en la final a Mar del Plata por 4 a 2.

Ambos equipos, además, consiguieron el ascenso al Campeonato Argentino 2027, el certamen que reúne a los mejores equipos del país.

Por otra parte, el premio a la mejor jugadora del torneo lo ganó Delfina Hernández, de la Asociación Bahiense y representante de Atlético Monte Hermoso.

*Caballeros

El seleccionado Sub 19 de Caballeros cerró ayer su primera participación en el Campeonato Argentino que se desarrolló en Rosario, Santa Fe.

Se trató del debut absoluto para la ABH en esta categoría en la rama masculina.

En su último partido, el Naranja se dio el gusto de sumar el primer punto al igualar 3 a 3 ante Neuquén, con goles de Baltazar Agudiak y Matías Montero.

Previamente, el elenco dirigido por Mauro Carrizo había caído ante la Asociación del Valle de Chubut, por 2 a 1, con gol de Francisco Cañizares en el primer partido del triangular por el 11° puesto.

Antes de eso, Bahía tropezado sucesivamente frente a Tucumán (6 a 2), Neuquén (4 a 3) y Chile (2 a 0).

El campeón del torneo fue el seleccionado de Buenos Aires, que venció en la final a Mendoza por 4 a 3.

El podio lo completó Valle de Chubut tras derrotar a Neuquén por 3 a 0.