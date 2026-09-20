La Selección femenina de handball obtuvo el oro de los Juegos Suramericanos y el pasaje a Lima 2027

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El seleccionado argentino femenino de handball, La Garra, empató 25-25 ante Paraguay, en el Invencible Santa Fe, y se quedó con la medalla de oro de los XIII Juegos Suramericanos.

Fue el partido más exigente del torneo para el equipo nacional, que finalizó invicto y aseguró además su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En un encuentro intenso y equilibrado de principio a fin, Argentina debió afrontar su desafío más exigente del torneo. Paraguay se fue al descanso con una ventaja mínima de 14-12, pero el seleccionado nacional reaccionó en la segunda parte y logró igualar el marcador en 25 goles para asegurarse el título.

El seleccionado argentino terminó así en lo más alto de la clasificación con 9 puntos, producto de una campaña invicta, y aventajó por dos unidades a Paraguay y por tres a Uruguay.

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En el partido decisivo, Malena Cavo fue la máxima goleadora argentina con siete tantos, mientras que Carolina Bono aportó seis, Miranda Kruk y Mora Carballo, tres; Antonela Mena y Yamila Baggio, dos; María Mellano y Carolina Luque completaron el marcador con un tanto cada una.

El empate le permitió a La Garra mantener su condición de invicta y coronar una actuación sólida a lo largo de todo el certamen, en el que mostró regularidad y capacidad para resolver los distintos desafíos hasta llegar al partido por la medalla de oro.