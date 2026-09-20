Pellegrini acaricia el Nº1 de la LBB Bronce y solo hay un puesto confirmado a una fecha del final

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Se completó esta noche, con cuatro partidos, la décima y penúltima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, en la que Pellegrini derrotó a Fútbol y Tenis, 94 a 63, asegurándose prácticamente por adelantado el Nº1 de la fase regular, ya que definirá ante el colista Fortín, debería perder y que se produza un triple empate.

Caza y Pesca Huracán Médanos, por su parte, venció a Velocidad 87 a 65, es tercero y todavía puede aspirar al segundo lugar.

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Los Andes, en tanto, venció a Sporting, en cancha de Espora, 75 a 59, y saltó al séptimo puesto, ya que si bien se repartieron triunfos y están en la misma línea, tiene ventaja de +3 sobre el rojinegro.

En consecuencia, si en la última fecha ambos ganan o pierde Bella Vista, se cruzarán en el play-in, como 7º y 8º.

Mientras que Bella Vista superó como local a Fortín Club, 77 a 55, hoy está noveno y matemáticamente aún puede subir al séptimo lugar. Al mismo tiempo, el verde dejó sin ninguna chance a los de Pedro Luro de acceder a playoffs.

En tres partes

A una fecha del final de la fase regular, están confirmados los seis clasificados a cuartos: Pellegrini, Barracas, Caza y Pesca, Bahiense B, Whitense y Sportivo B.

También, los cuatro que jugarán play-in: Los Andes, Sporting, Bella Vista y Fútbol y Tenis.

Mientras Fortín Club y Velocidad serán los dos que terminarán su participación.

Definición

El play-in lo disputarán el 7º y 8º y 9º-10º.

El ganador de 7º-8º avanzará a playoffs como séptimo y el perdedor jugará ante el vencedor de 9º-10º, determinando el octavo clasificado a cuartos.

Mientras tanto, los seis primeros clasificados aguardarán que finalice esta instancia para determinar los cruces 1º-8º, 2º-7º, 3º-6º y 4º-5º.

La última

En la última programación, el próximo domingo, se enfrentarán Velocidad B-Sporting, Los Andes-Bahiense B, Whitense-Barracas, Sportivo B-Bella Vista, Fortín Club-Pellegrini y Fútbol y Tenis-Caza y Pesca.

Caza y Pesca 87, Velocidad 65

Caza y Pesca (87): B. López (3), N. Sánchez (32), J.C. Redivo (14), B. Bobb (7), T. Martz (3), fi; H. Banegas (8), B. Meschini (2), M. Nievas (10), F. Perrín (2), J. Jaratz (6) y T. Suárez. DT: Gabriel Asnes.

Velocidad B (65): B. Schulz (15), N. Valdebenito (8), F. Martínez (9), T. Carvalhosa (18), T. Moreira (2), fi; N. Ocampos (4), S. Hiebaum (2), J.I. Del Molino, S. Mansilla, T. Rollhaiser (2), F. Vitozi (5) y J. Labeyrie. DT: Santiago Piñeiro.

Cuartos: Caza y Pesca, 16-19; 39-32 y 58-52.

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Francisco Irrazábal.

Cancha: Caza y Pesca (Médanos).

Pellegrini 94, Fútbol y Tenis 63

Pellegrini (94): J.I. Castro (5), A. Bianco (11), I. Gómez Lepez (22), F. Starc (23), A. Almirón (14), fi; M. Barrera (7), N. Themtham (3), Federico Godeas (6), A. Pereyra (3) y E. Balbuena DT: Juan Sergio Palumbo.

Fútbol y Tenis (63): D. Pérez (9), G. Semper (4), J. Wainmaier (2), J.P. Dumrauf (13), Y. Sánchez (4), fi; F. Mutuverría (3), N. Dueñas (9), F. Crocioni (7), J. Tschering (6), F. Caputo (4), I. Gaggioli (2) y W. Carrino. DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Pellegrini, 25-15; 41-31 y 76-46.

Árbitros: Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Bella Vista 77, Fortín Club 55

Bella Vista (77): S. Durando (2), B. Ruesga, D. Rueda (13), T. De Cascos (24), R. Inglera (23), fi; S. Bertoni (10), L. Spósito (2), S. Raabe (3) y F. Mastrota. DT: Pablo De Cascos.

Fortín Club (55): R. Osinaga (7), G. Zaccara (9), J. Aispuro (5), R. Sánchez (5), J. Ruiz (8), fi; B. Fava (14), T. Scho (2), W. Ruiz (3), J. Martínez (2) y J. Huenuqueo. DT: Mario Zaccara.

Cuartos: Bella Vista, 20-16; 44-26 y 60-44.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Lucas Andrés.⁩

Cancha: Bella Vista.

Sporting 59, Los Andes 75

Sporting (59): B. Falcioni (4), G. Martínez (10), M. Miguez (5), F. Salmeri, B. Kumorkiewicz (2), fi; R. Frontalini (3), H. Rava (16), M. Gómez (6), V. Bigoni (10), H. Martínez (3) y F. Gáspari. DT: Ian Costa.

Los Andes (75): N. Guerrero (16), A. García (2), D. Heredia, N. Schiaffino, J. Danzey (12), fi; M. Murphy (6), L. Belardino (20), M. Varela (18) y G. Chávez (1). DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Sporting, 15-21; 36-38 y 42-56.

Incidencia: se fue descalificado James Danzey.

Árbitros: Mariano Enrique y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: José Galié (Espora).

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (17PG-4PP), 28 puntos

2º) Barracas (16-5), 27

2º) Caza y Pesca (15-6), 27

4º) Bahiense B (15-6), 26

5º) Whitense (13-8), 25,5

6º) Sportivo B (13-8), 24,5

7º) Los Andes (9-11), 22,5

7º) Sporting (10-10), 22,5

9º) Bella Vista (8-13), 22

10º) Fútbol y Tenis (4-17), 19

11º) Fortín Club (2-18), 17,5

11º) Velocidad B (3-17), 17,5