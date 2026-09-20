Pellegrini acaricia el Nº1 de la LBB Bronce y solo hay un puesto confirmado a una fecha del final
Se completó la décima y penúltima programación.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Se completó esta noche, con cuatro partidos, la décima y penúltima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, en la que Pellegrini derrotó a Fútbol y Tenis, 94 a 63, asegurándose prácticamente por adelantado el Nº1 de la fase regular, ya que definirá ante el colista Fortín, debería perder y que se produza un triple empate.
Caza y Pesca Huracán Médanos, por su parte, venció a Velocidad 87 a 65, es tercero y todavía puede aspirar al segundo lugar.
Los Andes, en tanto, venció a Sporting, en cancha de Espora, 75 a 59, y saltó al séptimo puesto, ya que si bien se repartieron triunfos y están en la misma línea, tiene ventaja de +3 sobre el rojinegro.
En consecuencia, si en la última fecha ambos ganan o pierde Bella Vista, se cruzarán en el play-in, como 7º y 8º.
Mientras que Bella Vista superó como local a Fortín Club, 77 a 55, hoy está noveno y matemáticamente aún puede subir al séptimo lugar. Al mismo tiempo, el verde dejó sin ninguna chance a los de Pedro Luro de acceder a playoffs.
En tres partes
A una fecha del final de la fase regular, están confirmados los seis clasificados a cuartos: Pellegrini, Barracas, Caza y Pesca, Bahiense B, Whitense y Sportivo B.
También, los cuatro que jugarán play-in: Los Andes, Sporting, Bella Vista y Fútbol y Tenis.
Mientras Fortín Club y Velocidad serán los dos que terminarán su participación.
Definición
El play-in lo disputarán el 7º y 8º y 9º-10º.
El ganador de 7º-8º avanzará a playoffs como séptimo y el perdedor jugará ante el vencedor de 9º-10º, determinando el octavo clasificado a cuartos.
Mientras tanto, los seis primeros clasificados aguardarán que finalice esta instancia para determinar los cruces 1º-8º, 2º-7º, 3º-6º y 4º-5º.
La última
En la última programación, el próximo domingo, se enfrentarán Velocidad B-Sporting, Los Andes-Bahiense B, Whitense-Barracas, Sportivo B-Bella Vista, Fortín Club-Pellegrini y Fútbol y Tenis-Caza y Pesca.
Caza y Pesca 87, Velocidad 65
Caza y Pesca (87): B. López (3), N. Sánchez (32), J.C. Redivo (14), B. Bobb (7), T. Martz (3), fi; H. Banegas (8), B. Meschini (2), M. Nievas (10), F. Perrín (2), J. Jaratz (6) y T. Suárez. DT: Gabriel Asnes.
Velocidad B (65): B. Schulz (15), N. Valdebenito (8), F. Martínez (9), T. Carvalhosa (18), T. Moreira (2), fi; N. Ocampos (4), S. Hiebaum (2), J.I. Del Molino, S. Mansilla, T. Rollhaiser (2), F. Vitozi (5) y J. Labeyrie. DT: Santiago Piñeiro.
Cuartos: Caza y Pesca, 16-19; 39-32 y 58-52.
Árbitros: Eduardo Ferreyra y Francisco Irrazábal.
Cancha: Caza y Pesca (Médanos).
Pellegrini 94, Fútbol y Tenis 63
Pellegrini (94): J.I. Castro (5), A. Bianco (11), I. Gómez Lepez (22), F. Starc (23), A. Almirón (14), fi; M. Barrera (7), N. Themtham (3), Federico Godeas (6), A. Pereyra (3) y E. Balbuena DT: Juan Sergio Palumbo.
Fútbol y Tenis (63): D. Pérez (9), G. Semper (4), J. Wainmaier (2), J.P. Dumrauf (13), Y. Sánchez (4), fi; F. Mutuverría (3), N. Dueñas (9), F. Crocioni (7), J. Tschering (6), F. Caputo (4), I. Gaggioli (2) y W. Carrino. DT: Andrés Del Sol.
Cuartos: Pellegrini, 25-15; 41-31 y 76-46.
Árbitros: Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.
Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).
Bella Vista 77, Fortín Club 55
Bella Vista (77): S. Durando (2), B. Ruesga, D. Rueda (13), T. De Cascos (24), R. Inglera (23), fi; S. Bertoni (10), L. Spósito (2), S. Raabe (3) y F. Mastrota. DT: Pablo De Cascos.
Fortín Club (55): R. Osinaga (7), G. Zaccara (9), J. Aispuro (5), R. Sánchez (5), J. Ruiz (8), fi; B. Fava (14), T. Scho (2), W. Ruiz (3), J. Martínez (2) y J. Huenuqueo. DT: Mario Zaccara.
Cuartos: Bella Vista, 20-16; 44-26 y 60-44.
Árbitros: Marjorie Stuardo y Lucas Andrés.
Cancha: Bella Vista.
Sporting 59, Los Andes 75
Sporting (59): B. Falcioni (4), G. Martínez (10), M. Miguez (5), F. Salmeri, B. Kumorkiewicz (2), fi; R. Frontalini (3), H. Rava (16), M. Gómez (6), V. Bigoni (10), H. Martínez (3) y F. Gáspari. DT: Ian Costa.
Los Andes (75): N. Guerrero (16), A. García (2), D. Heredia, N. Schiaffino, J. Danzey (12), fi; M. Murphy (6), L. Belardino (20), M. Varela (18) y G. Chávez (1). DT: Enrique Moreno.
Cuartos: Sporting, 15-21; 36-38 y 42-56.
Incidencia: se fue descalificado James Danzey.
Árbitros: Mariano Enrique y Jerónimo Javier Ocampo.
Cancha: José Galié (Espora).
Posiciones
El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:
1º) Pellegrini (17PG-4PP), 28 puntos
2º) Barracas (16-5), 27
2º) Caza y Pesca (15-6), 27
4º) Bahiense B (15-6), 26
5º) Whitense (13-8), 25,5
6º) Sportivo B (13-8), 24,5
7º) Los Andes (9-11), 22,5
7º) Sporting (10-10), 22,5
9º) Bella Vista (8-13), 22
10º) Fútbol y Tenis (4-17), 19
11º) Fortín Club (2-18), 17,5
11º) Velocidad B (3-17), 17,5