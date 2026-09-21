Liga de Villarino: Juventud Unida no dejó pasar la chance y se acercó a la cima

A falta de dos fechas, Juventud Unida de Algarrobo está decidido a dar pelea hasta el final. En el marco de la 9ª fecha del certamen Clausura de la Asociación de Fútbol de Villarino, goleó como visitante a Ferroviario de Argerich por 4 a 1 y se puso a dos unidades del puntero Juventud Agraria, que tuvo jornada de descanso.

También hubo triunfos de Social Ascasubi, Fortín Club, 12 de Octubre y Cobolvi.

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Los resultados

La tabla

Lo que viene (10ª fecha y anteúltima)