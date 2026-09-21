Liga de Villarino: Juventud Unida no dejó pasar la chance y se acercó a la cima
Goleó a Ferroviario como visitante 4 a 1 y quedó a 2 puntos del líder Juventud Agraria, que tuvo fecha libre. También ganaron Ascasubi, Fortín, 12 de Octubre y Cobolvi.
A falta de dos fechas, Juventud Unida de Algarrobo está decidido a dar pelea hasta el final. En el marco de la 9ª fecha del certamen Clausura de la Asociación de Fútbol de Villarino, goleó como visitante a Ferroviario de Argerich por 4 a 1 y se puso a dos unidades del puntero Juventud Agraria, que tuvo jornada de descanso.
También hubo triunfos de Social Ascasubi, Fortín Club, 12 de Octubre y Cobolvi.
Los resultados
La tabla
Lo que viene (10ª fecha y anteúltima)