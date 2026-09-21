Sudamericano de vóleibol: final caliente por una provocación de un jugador de Brasil contra Argentina

Brasil venció 3-0 a Argentina en la final del Campeonato Sudamericano de vóleibol disputada en Río de Janeiro, por 25-20, 25-23 y 25-20. La Verdeamarela se quedó con el título continental y consiguió la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tras el partido, se desató la bronca por una provocación del local.

En el cierre del encuentro ocurrió el momento más tenso de la noche. Apenas convirtieron el último punto, Darlan, figura de la selección brasileña, hizo un gesto de despedida con las manos frente a los jugadores argentinos. La provocación llevó a varios integrantes a reaccionar e ir a buscarlo.

En cuanto al partido, pese a que Argentina encontró paridad en algunos tramos, no pudo sostenerla y terminó sin la clasificación directa. De igual manera, la Albiceleste todavía tiene dos alternativas para pelear su lugar en la próxima cita olímpica.

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La Selección ya tiene asegurado su lugar en la Copa del Mundo 2027, que se jugará en Polonia del 10 al 27 de septiembre y repartirá tres plazas olímpicas entre los equipos que no las hayan obtenido por vía continental.

Los restantes tres boletos serán para los mejores del ranking mundial que tampoco estén clasificados a Los Ángeles para junio de 2028 y tras la disputa de la Liga de las Naciones. (TyC Sports)