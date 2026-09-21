El bahiense Fausto Ruesga brilló en un amistoso de Regatas Corrientes

Fausto encara al aro durante el segundo partido ante Oberá TC. Fotos: @ClubRegatasCtes y prensa Oberá TC.

En el tramo final de la pretemporada los equipos que participarán en la Liga Nacional de básquetbol, máxima categoría nacional, los clubes vienen realizando diferentes amistosos.

Uno de los amistosos tuvo duelo bahiense ya que Regatas Corrientes (con Fausto Ruesga) y Oberá TC de Misiones (con Alejo Azpilicueta) se repartieron triunfos en la serie disputada el fin de semana en el Centro de Alto Rendimiento de Posadas.

El primero fue para el conjunto correntino por 88 a 82, mientras que el segundo lo ganó Oberá 91-85, partido en el que Ruesga tuvo una destacada actuación al anotar 21 puntos. Lamentablemente no fue consignada la estadística completa de ambos partidos.

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La preparación de Regatas continuará el próximo miércoles en otro amistoso ante Comunicaciones de Mercedes por la Copa "Ciudad de Saladas", en el estadio de Atlético Saladas. Mientras que el sábado 26 el equipo dirigido por Martín Villagrán enfrentará a La Unión de Formosa, en el estadio del club San Martín.

Alejo Azpilicueta (7) escucha la indicación del entrenador Fabio Demti.

El debut oficial en la Liga Nacional para Ruesga y Regatas se producirá el viernes 2 de octubre, cuando el equipo remero reciba a Instituto de Córdoba. Días más tarde, del 9 al 11 de octubre, Regatas viajará a la ciudad de Loja, Ecuador, para disputar el Grupo B de la Liga Sudamericana frente al local CD Jorge Guzmán, Corinthians de Brasil y Nacional de Uruguay.

Por su parte Oberá, dirigido por Fabio Demti, hará su estreno liguero el miércoles 7 de octubre frente a Boca Juniors en La Bombonerita.

Los misioneros también tendrán agenda internacional ya que integrarán el grupo D de la Liga Sudamericana que se disputará entre el 23 y el 25 de octubre en Río de Janeiro. Participarán también Flamengo (Brasil), Paisas Basketball Club (Colombia) y Defensor Sporting (Uruguay).

En nuestro país la Liga Nacional comenzará el próximo lunes 28 con el choque inaugural entre Lanús y Gimnasia de Comodoro Rivadavia, último campeón.