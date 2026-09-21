Tenis: Sinner lleva 90 semanas seguidas como número uno del mundo

El tenista italiano Jannik Sinner se convirtió este lunes en el 11º tenista de la historia en mantenerse como número 1 del Ranking ATP (11.500 puntos) durante 90 semanas consecutivas, desde que alcanzó el liderazgo el pasado 10 de junio de 2024.

Aunque Sinner se encuentra inactivo al estar afectado por una lesión en la rodilla desde el pasado 12 de julio, cuando alcanzó su segundo Grand Slam de Wimbledon, mantiene el top 1 del ranking ATP durante 90 semanas, una cifra que sólo habían alcanzado otros diez tenistas desde que se creó esta clasificación en 1973.

Y es que, de los 29 jugadores que alcanzaron alguna vez la cima del escalafón, solo 11 llegaron al menos a 90 semanas en esta posición: Novak Djokovic (428 semanas), Roger Federer (310), Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270), Jimmy Connors (268), Rafael Nadal (209), John McEnroe (170), Bjorn Börg (109), Andre Agassi (101) y Sinner (90).

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Asimismo, para poner en perspectiva lo que significa este registro de Sinner, ATP Tour destacó que las semanas que algunos ex Nº1 del mundo permanecieron en la cima del circuito suman 87 entre todos. Patrick Rafter (1), Carlos Moya (2), Marcelo Ríos (6), Thomas Muster (6), Yevgeny Kafelnikov (6), John Newcombe (8), Juan Carlos Ferrero (8), Marat Safin (9), Boris Becker (12), Andy Roddick (13) y Daniil Medvedev (16) suman 87 semanas entre sí.

Ahora, el próximo objetivo de Sinner es llegar a las 100 semanas como número 1 del mundo. Para ello, deberá blindarse ante su inmediato perseguidor, Alexander Zverev, actual campeón de Roland Garros y US Open, que se encuentra a 1.810 puntos (9.690) del italiano. De mantener el liderazgo, Sinner alcanzaría las 100 semanas el próximo 30 de noviembre, mientras que el 14 de diciembre superaría a Andre Agassi y se convertiría en el décimo tenista con más semanas número uno. (Fuente: Europa Press).