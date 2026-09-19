Lautaro marcó un doblete en el empate de Inter ante Roma

Lautaro Martínez marcó un doblete en el empate de Inter ante Roma, por 2 a 2, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Serie A.

El elenco que capitanea el bahiense comenzó en desventaja y lo igualó por intermedio del Toro, que marcó a los 49 y 79 minutos.

El elenco capitalino comenzó ganando con tantos del francés Manu Koné, a los 6 y 37 minutos.

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Con estos festejos, Lautaro llegó a 4 en lo que va del certamen.

En la Roma fueron titulares los argentinos Leonardo Balerdi, Nahuel mOlina, Matías Soulé y Paulo Dybala.

Mientras que en el banco estuvo Santiago Castro, pero no ingresó.

Con esta igualdad, ambos equipos quedaron como líderes con 13 unidades.