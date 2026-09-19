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Cerúndolo le dio el primer punto a la Argentina en la Copa Davis

Además, Thiago Tirante (52°) ya enfrenta al turco Mert Alkaya (300°), el número uno de su país.

Francisco Cerúndolo dio el primer paso ante Turquía. Foto: La Mañana.

Después de más de dos años y medio, la Selección argentina de tenis vuelve a jugar como local en la Copa Davis y lo hace por primera vez en la provincia de Neuquén, donde ya recibe a Turquía por el Grupo Mundial I. La serie marca también el estreno en casa para el capitán Javier Frana, en un estadio Ruca Che que luce colmado, con entradas agotadas.

En el juego inicial de la serie, Francisco Cerúndolo (23° del ranking ATP) derrotó hoy a Ynaki Erel (305º) por 6-0 y 6-4.

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El segundo mejor tenista turco estuvo impreciso y el bonaerese, de gran nivel, no le dejó ninguna oportunidad para reaccionar. Una victoria sin grandes dificultades para la raqueta número uno nacional. Así, la serie quedó 1-0 a favor de Argentina.

Thiago Tirante (52°), por su parte, ya enfrenta a Mert Alkaya (300°), el número uno de Turquía, por el segundo singles de la serie. La acción se puede seguir en vivo por TyC Sports. 

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