Copa Davis: Argentina recibe a Turquía, en busca de un lugar en los Qualifiers 2027

El equipo argentino de Copa Davis se enfrentará este fin de semana con su par de Turquía, por un lugar en los Qualifiers 2027, en una serie que se llevará a cabo en el estadio Ruca Che de Neuquén.

La actividad se pondrá en marcha hoy al mediodía con el primer partido de singles, mientras que una vez finalizado el mismo se llevará a cabo el segundo encuentro de la serie.

El domingo será definitorio, ya que a las 11 se disputarán los partidos de dobles y luego los últimos dos partidos de singles en caso de ser necesario.

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Los jugadores argentinos convocados por el capitán Javier Frana fueron Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

La Argentina tiene que disputar esta instancia, ya que en febrero cayó 3-2 como visitante contra Corea del Sur, en una serie que estuvo envuelta en polémica por la ausencia de las principales figuras albicelestes.

Turquía, por su parte, tendrá como representantes a Erhan Oral, Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner.

Los turcos consiguieron la clasificación a esta instancia gracias al triunfo por 3-1 en la serie contra Eslovenia que se disputó a principios de febrero.

En la previa, todo indica que la Argentina no debería tener problemas para superar a Turquía, aunque nunca hay que descartar sorpresas en la Copa Davis.

El ganador de la serie conseguirá un lugar en los Qualifiers del 2027, mientras que el perdedor caerá al Grupo Mundial 2.

El cronograma

Esta es la agenda, con horarios de nuestro país:

Hoy

- Single 1 a las 12

- Single 2 a continuación

Mañana

- Dobles a las 11

- Single 3 a continuación

- Single 4 a continuación