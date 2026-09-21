La razón por la que la carrera del GP de Azerbaiyán será un sábado

La actividad para el argentino Franco Colapinto (Alpine) en la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, que se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Bakú y que cuenta con una peculiaridad: la carrera será el sábado.

Esto se debe a que el domingo 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, que es una jornada oficial de duelo en honor a los militares que murieron durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.

Aquel conflicto entre Azerbaiyán y Armenia duró 44 días y fue por el control de la región de Nagorno-Karabaj, entre el 27 de septiembre y el 10 de noviembre de 2020.

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Tras estos 44 días de guerra, Azerbaiyán se quedó con el control de gran parte del enclave y de todos los territorios circundantes.

En conmemoración de este día, el Gobierno local le pidió a la FIA que se adelantara la actividad del fin de semana, lo cual fue aceptado por esta última.

El GP de Azerbaiyán corresponde a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1 2026, que tiene como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Los horarios

La actividad en Azerbaiyán comenzará el jueves con las primeras dos prácticas libres, la primera a las 5.30 (hora de nuestro país) y la segunda a las 9.

El viernes se llevará a cabo la práctica libre 3 (5.30) y luego la clasificación para la carrera (9).

La carrera, el sábado, se largará a las 8.

Tercera vez

La de este año será la tercera participación de Colapinto en el GP de Azerbaiyán. En 2024 hizo historia al finalizar 8º y así sumar cuatro puntos en la que fue recién su segunda carrera en la Fórmula 1, mientras que en 2025 no corrió con la misma suerte y cruzó la bandera a cuadros en el 19º lugar.