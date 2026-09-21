La razón por la que la carrera del GP de Azerbaiyán será un sábado
Este fin de semana vuelve la actividad para el piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1. Las pruebas libres comenzarán el jueves 5.30 (hora de nuestro país).
La actividad para el argentino Franco Colapinto (Alpine) en la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, que se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Bakú y que cuenta con una peculiaridad: la carrera será el sábado.
Esto se debe a que el domingo 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, que es una jornada oficial de duelo en honor a los militares que murieron durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.
Aquel conflicto entre Azerbaiyán y Armenia duró 44 días y fue por el control de la región de Nagorno-Karabaj, entre el 27 de septiembre y el 10 de noviembre de 2020.
Tras estos 44 días de guerra, Azerbaiyán se quedó con el control de gran parte del enclave y de todos los territorios circundantes.
En conmemoración de este día, el Gobierno local le pidió a la FIA que se adelantara la actividad del fin de semana, lo cual fue aceptado por esta última.
El GP de Azerbaiyán corresponde a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1 2026, que tiene como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Los horarios
La actividad en Azerbaiyán comenzará el jueves con las primeras dos prácticas libres, la primera a las 5.30 (hora de nuestro país) y la segunda a las 9.
El viernes se llevará a cabo la práctica libre 3 (5.30) y luego la clasificación para la carrera (9).
La carrera, el sábado, se largará a las 8.
Tercera vez
La de este año será la tercera participación de Colapinto en el GP de Azerbaiyán. En 2024 hizo historia al finalizar 8º y así sumar cuatro puntos en la que fue recién su segunda carrera en la Fórmula 1, mientras que en 2025 no corrió con la misma suerte y cruzó la bandera a cuadros en el 19º lugar.