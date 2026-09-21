Villa Mitre tiene el programa de partidos de la fase regular de la Liga Argentina 2026-27
Debutará el martes 20, como local, ante Pico.
La Asociación de Clubes oficializó el programa de partidos de la temporada 2026-27 correspondiente a la Liga Argentina, con Villa Mitre debutando el martes 20, como local ante Pico.
La competencia comenzará el jueves 15 y serán un total de 34 participantes, divididos en dos conferencias, con idéntico formato a la temporada anterior.
Del 22 de diciembre al 8 de enero está programado el respectivo receso por las fiestas. El último partido de la fase regular será el 20 de abril.
La jornada inaugural, prevista para el jueves 15 de octubre, contendrá dos partidos: Quilmes de Mar del Plata frente a River Plate, uno de los ascendido, por la Conferencia Sur y Unión de Santa Fe ante Bochas Sport de Colonia Caroya, por la Conferencia Norte.
Formato
La primera instancia de playoffs será la Reclasificación entre los equipos que finalicen del 5º al 12º lugar de cada conferencia.
Los ganadores de cada cruce se medirán en octavos de final contra aquellos equipos que hayan terminado la fase regular del 1º al 4º puesto de su zona.
Para la instancia de cuartos de final, los cuatro equipos surgidos de la Conferencia Sur se cruzarán con los cuatro de la Conferencia Norte estableciendo así la llave que continuará hasta la serie Final por el Ascenso a la Liga Nacional.
El fixture tricolor
Este es el detalle de los 32 partidos de fase regular que afrontará Villa Mitre:
Dia Rival Condición
Martes 20/10/2026 Pico Local
Martes 03/11/2026 Dep. Norte Local
Viernes 06/11/2026 Unión Visita
Sábado 07/11/2026 Quilmes Visita
Lunes 16/11/2026 Rocamora Local
Miércoles 25/11/2026 Gimnasia (LP) Local
Sábado 28/11/2026 Centenario (VT) Visitante
Lunes 30/11/2026 Provincial (R) Visitante
Miércoles 02/12/2026 Dep. Norte Visitante
Jueves 10/12/2026 Ciclista (J) Local
Jueves 17/12/2026 Regatas (SN) Local
Sábado 19/12/2026 Central Entrerriano Local
Sábado 09/01/2027 Dep. Viedma Local
Martes 12/01/2027 Central Entrerriano Visitante
Jueves 14/01/2027 Rocamora Visitante
Sábado 16/01/2027 La Unión (C) Visitante
Sábado 23/01/2027 Racing (A) Local
Viernes 29/01/2027 Regatas (SN) Visitante
Domingo 31/01/2027 Ciclista (J) Visitante
Martes 02/02/2027 Pergamino Básquet Visitante
Sábado 06/02/2027 Quilmes (MdP) Local
Martes 09/02/2027 River Local
Jueves 24/02/2027 Dep. Viedma Visitante
Viernes 05/03/2027 La Unión (C) Local
Martes 09/03/2027 Racing (A) Visitante
Jueves 11/03/2027 Gimnasia (LP) Visitante
Sábado 13/03/2027 River Visitante
Sábado 20/03/2027 Centenario (VT) Local
Martes 30/03/2027 Unión (MdP) Local
Martes 06/04/2027 Pico FC Visitante
Viernes 09/04/2027 Provincial (R) Local
Domingo 11/04/2027 Pergamino Básquet Local