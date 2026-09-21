Villa Mitre tiene el programa de partidos de la fase regular de la Liga Argentina 2026-27

La Asociación de Clubes oficializó el programa de partidos de la temporada 2026-27 correspondiente a la Liga Argentina, con Villa Mitre debutando el martes 20, como local ante Pico.

La competencia comenzará el jueves 15 y serán un total de 34 participantes, divididos en dos conferencias, con idéntico formato a la temporada anterior.

Del 22 de diciembre al 8 de enero está programado el respectivo receso por las fiestas. El último partido de la fase regular será el 20 de abril.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La jornada inaugural, prevista para el jueves 15 de octubre, contendrá dos partidos: Quilmes de Mar del Plata frente a River Plate, uno de los ascendido, por la Conferencia Sur y Unión de Santa Fe ante Bochas Sport de Colonia Caroya, por la Conferencia Norte.

Formato

La primera instancia de playoffs será la Reclasificación entre los equipos que finalicen del 5º al 12º lugar de cada conferencia.

Los ganadores de cada cruce se medirán en octavos de final contra aquellos equipos que hayan terminado la fase regular del 1º al 4º puesto de su zona.

Para la instancia de cuartos de final, los cuatro equipos surgidos de la Conferencia Sur se cruzarán con los cuatro de la Conferencia Norte estableciendo así la llave que continuará hasta la serie Final por el Ascenso a la Liga Nacional.

El fixture tricolor

Este es el detalle de los 32 partidos de fase regular que afrontará Villa Mitre:

Dia Rival Condición

Martes 20/10/2026 Pico Local

Martes 03/11/2026 Dep. Norte Local

Viernes 06/11/2026 Unión Visita

Sábado 07/11/2026 Quilmes Visita

Lunes 16/11/2026 Rocamora Local

Miércoles 25/11/2026 Gimnasia (LP) Local

Sábado 28/11/2026 Centenario (VT) Visitante

Lunes 30/11/2026 Provincial (R) Visitante

Miércoles 02/12/2026 Dep. Norte Visitante

Jueves 10/12/2026 Ciclista (J) Local

Jueves 17/12/2026 Regatas (SN) Local

Sábado 19/12/2026 Central Entrerriano Local

Sábado 09/01/2027 Dep. Viedma Local

Martes 12/01/2027 Central Entrerriano Visitante

Jueves 14/01/2027 Rocamora Visitante

Sábado 16/01/2027 La Unión (C) Visitante

Sábado 23/01/2027 Racing (A) Local

Viernes 29/01/2027 Regatas (SN) Visitante

Domingo 31/01/2027 Ciclista (J) Visitante

Martes 02/02/2027 Pergamino Básquet Visitante

Sábado 06/02/2027 Quilmes (MdP) Local

Martes 09/02/2027 River Local

Jueves 24/02/2027 Dep. Viedma Visitante

Viernes 05/03/2027 La Unión (C) Local

Martes 09/03/2027 Racing (A) Visitante

Jueves 11/03/2027 Gimnasia (LP) Visitante

Sábado 13/03/2027 River Visitante

Sábado 20/03/2027 Centenario (VT) Local

Martes 30/03/2027 Unión (MdP) Local

Martes 06/04/2027 Pico FC Visitante

Viernes 09/04/2027 Provincial (R) Local

Domingo 11/04/2027 Pergamino Básquet Local