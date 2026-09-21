Messi empieza a despedirse de la Selección: "Último partido, una camiseta para toda la vida"

Lionel Messi presentó la última camiseta que vestirá en su despedida de la Selección Argentina.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el rosarino presentó la nueva indumentaria y dejó un mensaje.

"Último partido… Una camiseta para toda la vida", puso el capitán.

Ese encuentro se jugará el martes 6 de octubre, cuando el combinado nacional se mida ante Benín en el Monumental en el último cotejo amistoso de la fecha FIFA.

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Previamente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Bolivia (el 30 de septiembre en Córdoba) y frente a Burkina Faso (el 3 de octubre en River).