Messi empieza a despedirse de la Selección: "Último partido, una camiseta para toda la vida"
El rosarino disputará su último encuentro el 6 de octubre, ante Benín y en el Monumental.
Lionel Messi presentó la última camiseta que vestirá en su despedida de la Selección Argentina.
A través de un video en su cuenta de Instagram, el rosarino presentó la nueva indumentaria y dejó un mensaje.
"Último partido… Una camiseta para toda la vida", puso el capitán.
Ese encuentro se jugará el martes 6 de octubre, cuando el combinado nacional se mida ante Benín en el Monumental en el último cotejo amistoso de la fecha FIFA.
Previamente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Bolivia (el 30 de septiembre en Córdoba) y frente a Burkina Faso (el 3 de octubre en River).