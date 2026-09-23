Cristian Negrín: "Nos están saliendo las cosas bien, como queremos"

Pacífico de Cabildo arrancó a todo vapor el torneo Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur. El Verde metió tres triunfos en tres presentaciones y lidera en soledad. El atacante Cristian Negrín, uno de los autores de los goles en el triunfo ante San Francisco 3 a 1, se refirió a este buen comienzo del equipo que ya ganó el Apertura.

"Estamos muy contentos con este arranque porque nos están saliendo las cosas bien, como queremos. Pero hay que estar tranquilos. Tenemos buen recambio. Ayer lo ganamos físicamente y contra Bella Vista también", le contó "La Tota" --como lo apodan-- a el Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

“Somos cuatro o cinco delanteros y vamos rotando. No hay tanto desgaste. Y con respecto al primer torneo, que casi no jugué, ahora me pude acomodar y ya jugué los tres partidos”, amplió el centrodelantero.

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