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Senior liguista: Pacífico de Cabildo sigue firme y tiene cuatro escoltas

El elenco que conduce Ema Florin venció a San Francisco 3 a 1 y tiene puntaje ideal. Bella Vista, Pacífico BB, Libertad y Sansinena son los perseguidores.

En el Bule, Pacífico BB sumó su segundo triunfo del semestre ante Tiro. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Pacífico de Cabildo ratificó su buen presente con la tercera victoria en fila, tras jugarse la 3ª fecha del fecha del fútbol Senior de la Liga del Sur.

El equipo conducido por Ema Florín --ganó el Apertura-- derrotó a San Francisco y sacó más ventaja en la cima, ya que el escolta Huracán cayó ante Bella Vista 2 a 1.

Además de los Gallegos, Pacífico BB --que superó a Tiro Federal 3 a 1--, Sansinena (derrotó a Comercial 2 a 1) y Libertad --que le ganó los puntos a Sporting-- llegaron al sitial de escolta.

Resultados

--Pacífico de Cabildo 3 (Cristian Negrín, Lucas Arias y Esteban Angelini), San Francisco 1 (Patricio Muñoz Campos).

--Pacífico BB 3 (Hernán Sagripandi, Guillermo Pascual y Gustavo Fernández), Tiro Federal 1 (Juan José Dietz).

--Bella Vista 2 (Fernando Lucas y Víctor Torrero), Huracán 1 (Felipe Hipperdinger).

--Sansinena 2 (Sebastián Weidele --2--), Comercial 1 (Sebastián Aristi).

Libertad le ganó 1-0 a Sporting por no presentación del elenco puntaltense.

POSICIONES

Pacífico de Cabildo 9

Pacífico BB 6

Sansinena 6

Libertad 6

Bella Vista 6

Huracán 4

Comercial 3

San Francisco 3

Tiro Federal 2

Sporting 0

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