Las emocionantes palabras de Colapinto para Argentina: "Esto se convirtió en algo de todo el país"

Franco Colapinto atendió a la prensa a pocas horas de comenzar a girar en el circuito callejero de Bakú, por la fecha 15 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El pilarense y todos los pilotos saldrán a la pista el jueves a las 5.30 y a las 9, con las Prácticas Libres 1 y 2.

Pero antes de eso, Franco dejó unas emocionantes palabras para el país y lo que significa representar a Argentina.

"Es un orgullo diferente al que capaz tienen en otros países. Es algo único y la pasión que tenemos es difícil de entender y de que otros puedan poner perspectiva lo que hacemos a veces porque es un nivel muy alto de pasión y orgullo el que sentimos por nuestro país", remarcó el piloto de Alpine en diálogo con ESPN.

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"Eso se demuestra en la cancha -agregó-, creo que la pasión que tenemos y el esfuerzo que ponemos para llevar a nuestra bandera a lo más alto es algo único, que pocos países tienen. Es algo que nos ayuda y nos empuja en momento decisivos", remarcó,

También hizo hincapié en lo que está viviendo desde su arribo a la Máxima.

"Es un empuje muy grande y muy especial el de tener un país atrás tuyo y tener un objetivo mucho más grande que el personal. Si bien yo llegué a Fórmula 1 con el objetivo personal de correr acá, se convirtió en algo mucho más grande. En algo de todo el país, de todos los fanáticos, de toda la gente que amaba o empezó a amar al deporte", explicó.

"El nivel de apoyo que tuve -agradeció- fue algo tan único, tan diferente al resto que de golpe se volvió de todo el país y no sólo mío. Hay algo mucho más grande que el objetivo personal. Eso pasa en todos los deportes: pasó con Leo (Messi), el Mundial, Las Leonas, Los Pumas 7s... Es un empuje muy grande el que nos da nuestro país y las ganas de ganar son más grandes que las del resto y eso siempre ayuda", redondeó Franco.

Además, habló de aquella vuelta histórica con la bandera de Argentina tras terminar el Gran Premio de Madrid.

"Era demostrar que soy argentino y que estoy muy orgulloso de serlo. En un circuito que estaba lleno de argentinos, que me bancaron todo el fin de semana, que demostraron un amor muy grande. Algo tan simple como poder llevar una bandera que me pasó el capo de Gabriel fue algo muy especial", admitió.

*La agenda del GP de Azerbaiyán

*Jueves

5.30hs: Práctica Libre 1

9hs: Práctica Libre 2

*Viernes

5.30hs: Práctica Libre 3

9hs: Clasificación

*Sábado

8hs: Carrera