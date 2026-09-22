XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del miércoles 23
Habrá acción en atletismo, bádminton, balonmano, canotaje (slalom y velocidad), ciclismo pista, salto ecuestre, escalada, pelota vasca, fútbol, karate, pádel, polo acuático, ráquetbol, remo coastal, sóftbol, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y vóleibol.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El undécimo día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 24 disciplinas.
Sobresale el inicio del salto ecuestre, con al bahiense Damián Ancic como parte del seleccionado nacional, y las aliminatorias por equipos del tiro con arco, con Guillermina González, Wanda Arca e Iván Nikolajuk,
Además, comenzará la actividad del canotaje velocidad, con la presencia excluyente del olímpico Agustín Vernice.
Mientras que el combinado masculino de fútbol afrontará la semifinal del torneo, ante Perú, y el de sóftbol —con Federico Olheiser y Nahuel Sáenz—volverá a tener doble presentación, ante Bolivia y Venezuela.
El programa de actividades para este miércoles es el siguiente:
Bádminton (Rosario)
09:00 - Individual femenino / Ronda de 16, con Milena Oliva
09:35 - Individual masculino / Ronda de 16, con Santiago Otero
10:10 - Dobles mixtos / Ronda de 16, con Oliva-Oliva
11:25 - Dobles mixtos / Ronda de 16, con Otero-Gualdi
14:15 - Individual femenino / Ronda de 16, con Ailén Oliva
15:00 - Individual femenino / Ronda de 16, con Iona Gualdi
15:35 - Individual masculino / Ronda de 16, con Nicolás Oliva
16:10 - Individual masculino / Ronda de 16, con Franco Motto
Ecuestre (salto)
12:15 - Primera ronda, con Matías Albarracin, Damián Ancic, Manuel Chechic, Tomás Galilea y Lucas Mesa
Fútbol (Rosario)
14:00 - Selección masculina vs. Perú
Karate (Rosario)
09:00 - Kata individual femenino / Primera fase, con Mariana Saldaño
09:58 - Kata individual masculino / Primera fase, con Luca Impagnatiello
10:50 - Kumite +68 kg femenino / Primera fase, con Pilar Calisto
14:16 - Kumite +84 kg masculino / Primera fase, con Brandon Ledesma
Pelota vasca (Rosario)
No antes de las 10:00 - Frontball individual femenino / Semifinal, con Micaela Cortez
A continuación - Frontball individual masculino / Semifinal, con Adrián Astorga
No antes de las 10:00 - Frontón individual femenino / Primera fase, con Melina Spahn
No antes de las 11:30 - Frontón individual masculino / Primera fase, con Guillermo Osorio
17:00 - Pelota goma trinquete femenino / Primera fase, con García-Pinto
A Continuación - Pelota goma trinquete masculino / Primera fase, con Adreansen-Villegas
A continuación - Pelota goma trinquete femenino / Primera fase, con García-Pinto
A continuación - Pelota goma trinquete masculino / Primera fase, con Adreansen-Villegas
Polo acuático (Rosario)
09:00 - Selección femenina vs. Colombia
10:30 - Selección masculina vs. Chile
19:30 - Selección masculina vs. Perú
Ráquetbol (Rosario)
09:00 - Individual femenino / Primera fase, con Maria José Vargas
09:45 - Individual femenino / Primera fase, con Natalia Méndez
11:15 - Individual masculino / Primera fase, con Diego García
11:15 - Individual masculino / Primera fase, con Lautaro Cufré
12:00 - Dobles femenino / Primera fase, con Vargas-Centellas
12:45 - Dobles masculino / Primera fase, con Kaurzbard-García
14:15 - Dobles mixtos / Primera fase, con Méndez-García
Squash (Rosario)
10:00 - Individual masculino / Final
10:40 - Individual femenino / Final
17:00 - Equipos masculino / Ronda de 16
19:00 - Doble femenino / Semifinal
19:30 - Dobles mixtos / Semifinal
20:00 - Doble masculino / Semifinal
Taekwondo (Rosario)
10:39 - Kyorugi -58 kg masculino / Ronda preliminar, con Ignacio Espinola
10:52 - Kyorugi -57 kg femenino / Ronda preliminar, con María Sepulveda
11:31 - Kyorugi -49 kg femenino / Ronda preliminar, con Priscila Rodríguez
Tenis (Rosario)
10:00 - Individual masculino / Segunda ronda, con Lautaro Midon
10:00 - Individual masculino / Segunda ronda, con Juan Manuel La Serna
10:00 - Individual masculino / Segunda ronda, con Luciano Ambrogi
No antes de las 14:00 - Individual femenino / Segunda ronda, con Luisina Giovannini
No antes de las 14:00 - Individual femenino / Segunda ronda, con Luciana Moyano
No antes de las 14:00 - Individual femenino / Segunda ronda, con Jazmín Ortenzi
No antes de las 16:00 - Dobles masculino / Cuartos de final, con La Serna-Midon
Tenis de mesa (Rosario)
10:45 - Individual masculino / Cuartos de final, con Santiago Lorenzo
11:30 - Dobles femenino / Cuartos de final, con Ana Codina
12:15 - Individual masculino, con Horacio Cifuentes
13:45 - Dobles masculino / Final, con Cifuentes-Lorenzo
Tiro con arco (Rosario)
09:45 - Equipos recurvo masculino / Octavos de final, con Silva-Noriega-Jajarabilla
09:45 - Equipos recurvo femenino / Cuartos de final, con Pueyo-Noriega-Arca
14:15 - Equipos compuesto masculino / Cuartos de final, con Salinas-Garces-Nikolajuk
14:45 - Equipos compuesto femenino / Semifinal, con Guillermina González-Cheffer-González Briozzo
Atletismo (Santa Fe)
09:15 - Salto en alto / Final, con Carlos Laloy
09:20 - 200 m marculino / Semifinal, con Daniel Londero y Juan Ciampitti
09:40 - 200 m femenino / Semifinal, con Guillermina Cossio
10:10 - 400 m vallas masculino / Series, con Bruno Degenaro y Julián Pereyra
10:55 - 1500 m masculino / Final, con Diego Lacamoire
18:00 - 100 m masculino / Series, con Tomás Villegas y Lucas Villegas
18:05 - 100 m vallas femenino / Final, con Helen Bernard Stililing
18:25 - 110 m vallas masculino / Final, con Diego Pérez Güercio
18:50 - 400 m masculino / Final, con Elián Larregina
19:05 - 400 m femenino / Final, con Megan Powell
19:10 - Impulsión de bala masculino / Final, con Juan Arrieguez
19:35 - 1500 m femenino / Final, con Micaela Levaggie y Fedra Luna
Balonmano (Santa Fe)
19:30 - Los Gladiadores vs. Brasil
Canotaje slalom (Santa Fe)
11:55 - Kayak extremo individual / Final, con Matías Contreras y Manuel Tripano
12:20 - Kayak extremo individual / Final, con Iris Castiglione
15:30 - K1 slalom paralelo masculino / Contrarreloj, con Matías Contreras
16:20 - K1 slalom paralelo femenino / Contrarreloj, con Iris Castiglione
17:00 - C1 slalom paralelo masculino / Contrarreloj, con Manuel Tripano
17:20 - C1 slalom paralelo femenino / Contrarreloj, con Iris Castiglione
Canotaje velocidad (Santa Fe)
11:00 - K1 1000 m masculino / Final, con Agustín Vernice
11:00 - C1 1000 m masculino / Final, con Aramis Sánchez Ayala
15:00 - K4 500 m femenino / Final, con Barreiro-Dalto-Garro-Sequeira
15:10 - C2 500 m femenino / Final, con Trimarchi-Zuccoli
15:20 - K4 500 m masculino / Final, con Vernice-Voisard Rezola-Vergauven-Carreras
15:30 - C2 500 m masculino / Final, con Piedras-Sánchez Ayala
Escalada (Santa Fe)
10:00 - Boulder masculino / Clasificación, con Ariel Flores Cheun
18:30 - Boulder masculino / Final
Remo coastal (Santa Fe)
09:00 - 1X femenino / Final, con Clara Galfre
10:00 - 1X masculino / Final, con Santiago Ferrer Ferrero y Agustín Scenna
11:00 - 2X femenino / Final, con Clara Galfre y Evelyn Silvestro
12:00 - 2X masculino / Final, con Santino Menin y Agustín Scenna
13:00 - Mixto 2X / Final, con Katia Baluzzo y Santiago Ferrer Ferrero
Sóftbol (Paraná)
18:00 - Selección masculina vs. Bolivia
20:30 - Selección masculina vs. Venezuela
Ciclismo pista (Rafaela)
10:30 - Keirin femenino / Clasificación, con Valentina Méndez y Natalia Vera
10:55 - Keirin masculino / Clasificación, con Lucas Vilar y Juan Bautista Rodriguez
11:40 - Madison femenino / Final, con Maribel Aguirre y Jennifer Francone
13:15 - Madison masculino / Final, con Marcos Méndez y Rubén Ramos
Pádel (Rafaela)
No antes de las 11:00 - Femenino / Fase de grupos, con Vilchez-Mosca
No antes de las 13:00 - Masculino / Fase de grupos, con Contreras-Piotto
Surf (Mar del Plata)
09:20 - Bodyboard femenino / Ronda 3, con Isabella Assmann
09:40 - Shortboard femenino / Ronda 4, con Victoria Muñoz
10:00 - Shortboard masculino / Ronda 4, con Joaquín Muñoz
13:00 - Bodyboard masculino / Repechaje, con Emiliano Tabaré