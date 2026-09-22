Los Leones, pentacampeones en los Juegos Suramericanos: Argentina venció a Chile y se quedó con el oro

La selección argentina masculina de hockey sobre césped se consagró pentacampeona continental tras vencer a Chile, por 3 a 1, en la final de los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Los Leones revalidaron su hegemonía absoluta en el certamen con su quinta medalla de oro consecutiva y reeditó un clásico continental que ha definido el título en las últimas cuatro ediciones.

Los goles de la victoria albiceleste los anotaron Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini en el encuentro disputado en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).

Una vez finalizado el encuentro, los integrantes del plantel argentino festejaron la continuidad de su reinado en la región y despidieron en el centro del campo a Tarazona, quien culminó su etapa internacional convirtiendo un gol y levantando el trofeo continental.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Previo a este juego, Argentina había superado sucesivamente a Perú (22 a 0), Brasil (4 a 1) y Chile (5 a 1) en la fase de grupos.

En semifinales, en tanto, había dejado en el camino a Uruguay tras superarlo por 7 a 0.

De esta manera, Los Leones fueron campeones invictos, con 5 triunfos en 5 presentaciones, en las que marcaron 41 goles y sólo recibieron 3.

El podio de la disciplina lo completó Uruguay, que venció en el partido por el bronce a Brasil, por shoot out (3 a 2), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular.