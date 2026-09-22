Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Santa Fe 2026.

Los Leones, pentacampeones en los Juegos Suramericanos: Argentina venció a Chile y se quedó con el oro

El combinado nacional se impuso en la final por 3 a 1.

Foto: Los Leones

La selección argentina masculina de hockey sobre césped se consagró pentacampeona continental tras vencer a Chile, por 3 a 1, en la final de los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Los Leones revalidaron su hegemonía absoluta en el certamen con su quinta medalla de oro consecutiva y reeditó un clásico continental que ha definido el título en las últimas cuatro ediciones.

Noticias Relacionadas

Los goles de la victoria albiceleste los anotaron Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini en el encuentro disputado en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).

Una vez finalizado el encuentro, los integrantes del plantel argentino festejaron la continuidad de su reinado en la región y despidieron en el centro del campo a Tarazona, quien culminó su etapa internacional convirtiendo un gol y levantando el trofeo continental.

Previo a este juego, Argentina había superado sucesivamente a Perú (22 a 0), Brasil (4 a 1) y Chile (5 a 1) en la fase de grupos.

En semifinales, en tanto, había dejado en el camino a Uruguay tras superarlo por 7 a 0.

De esta manera, Los Leones fueron campeones invictos, con 5 triunfos en 5 presentaciones, en las que marcaron 41 goles y sólo recibieron 3.

El podio de la disciplina lo completó Uruguay, que venció en el partido por el bronce a Brasil, por shoot out (3 a 2), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE