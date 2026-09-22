Clausura liguista: Dublin y Rosario tachan el asterisco de la 8ª fecha

Con el choque entre Dublin y Rosario se bajará esta tarde el telón de la 8ª fecha del certamen Clausura.

El partido --que fue suspendido el domingo por la lluvia-- se jugará a las 16.30 en cancha del Rojo.

Alvaro Richmond será el encargardo de impartir justicia.

El local buscará el primer triunfo del semestre, mientras que los de la casaca francesa irán por tres puntos que lo dejen a dos unidades del puntero Olimpo, que el sábado empató ante Pacífico 1 a 1.

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La jornada tuvo el triunfo de Comercial ante Tiro Federal 3 a 2 y el empate 2 a 2 entre Pacífico de Cabildo y Sansinena.

*Las tablas

-Clausura: 1º) Olimpo, 18 puntos; 2º) Rosario, 13; 3º) Tiro Federal y Comercial, 12; 5º) Pacífico de Cabildo, 9; 6º) Pacífico BB, 8; 7º) Sansinena, 7 y 8º) Dublin, 1.

-La acumulada: 1º) Comercial, Rosario y Tiro, 39 puntos; 4º) Olimpo, 34; 5º) Sansinena, 28; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 17 y 8º) Pacífico BB, 16.