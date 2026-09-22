En Estudiantes y Villa Mitre comienza la segunda rueda del Femenino

Las rivales de esta noche ya se conocen. Fotos: archivo-La Nueva.

Con los partidos Estudiantes-Bahiense del Norte y Villa Mitre-Sportivo Bahiense, a las 21 comienza la segunda rueda del segundo tramo correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".

Libre en esta sexta fecha quedará 9 de Julio.

En el Casanova se enfrentarán dos que llegan con el ánimo por las nubes. El albo intentará ratificar lo que mostró en su última presentación, en la que dejó sin invicto a 9 de Julio, más allá de las ausencias de su rival. Mientras que el tricolor viene de ganarle 59-58 a Villa Mitre.

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Dirigirán Marcelo Gordillo y Joaquín Binsou.

En cuanto a novedades, Estudiantes no tiene a Maia Iglesias y ayer Katia Kovach no entrenó (congestión), aunque hoy estará presente. Y en Bahiense falta Camila Cabrera (motivos laborales) y hay varias de las menores lesionadas.

En la primera rueda, el tricolor se impuso 69 a 53.

El otro encuentro, en el José Martínez, tendrá a un tricolor que buscará recuperarse de la última derrota, ante Sportivo, que está con deseos de festejar por primera vez.

Arbitrarán Camila Robles y Jerónimo Javier Ocampo.

Los dos planteles llegan completos. En la rueda anterior, la Villa ganó 65 a 55.

Posiciones

1º) 9 de Julio (3-1), 7 puntos

1º) Bahiense (3-1), 7

2º) Villa Mitre (2-2), 6

2º) Estudiantes (2-2), 6

5º) Sportivo (0-4), 4

De Selección

Con las bahienses Clara Pisani y Uma Di Yorio (ambas de Bahiense del Norte) en el plantel, Argentina U15 juega esta noche un amistoso ante Brasil, preparatorio para la Copa Kenia-Comercial Eldorado, que se disputará desde el jueves en Puerto Iguazú, Misiones.

Los otros participantes serán Chile, Paraguay y Perú.