Sociedad Sportiva piensa en La Tablada: "Es un torneo que siempre es lindo jugar", dijo Pedro Serrat

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Pasó la semana del clásico y en el horizonte de Sociedad Sportiva se vienen días de más y mayores desafíos en la continuidad de la temporada del rugby regional y nacional 2026.

El próximo sábado Las Palomas volverán a jugar por el Torneo del Interior. Los cuatro semifinalistas del Interior B enfrentarán a los perdedores de los Repechajes del Interior A (jugaron los 3º vs. 4º de cada zona) por plazas para sus respectivas uniones en el TdI A 2027.

El Blanco visitará a La Tablada de Córdoba, al igual que los demás semifinalistas del TdI B que también serán huéspedes: Universitario (Córdoba)-Paraná Rowing (Paraná), Mendoza RC-Tucumán LT y CURNE-Natación y Gimnasia (Tucumán).

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La delegación bahiense viajará a Córdoba el jueves a la noche en colectivo.

"Es un torneo que siempre es lindo jugar. Te desgasta, más en esta fase definitoria del TRP. Pero son lindos clubes para conocer y son lindos partidos para jugar, para medirnos", dijo Pedro Serrat sobre el duelo ante La Tablada.

Sociedad Sportiva viene de ganar el clásico ante Argentino por 41-19, partido al que llegó en un contexto adverso de dos derrotas consecutivas y transcurriendo con más bajas que altas (vuelta tras lesión de Joaquín Rey Saravia hace dos fechas y el debut para Fermín Otaño el sábado pasado).

La visita Paloma al Country no fue un camino de rosas: el Chancho estuvo en ventaja 19-14 prácticamente hasta los 60 minutos, cuando llegó el primero de los dos tries de la tarde apoyados por Felipe Serrat.

"Se ganó porque seguimos laburando, seguimos empujando y seguimos jugando a pesar de un par de errores no forzados, de complicarnos solos", dijo el wing.

Esta es la entrevista completa: