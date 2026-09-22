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Sociedad Sportiva piensa en La Tablada: "Es un torneo que siempre es lindo jugar", dijo Pedro Serrat

Las Palomas viajarán el jueves a Córdoba, donde el sábado jugarán la Reválida del Torneo del Interior. El análisis del wing sobre lo que viene y de la victoria en el clásico ante Argentino.

Pedro Serrat, wing de Sociedad Sportiva. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Pasó la semana del clásico y en el horizonte de Sociedad Sportiva se vienen días de más y mayores desafíos en la continuidad de la temporada del rugby regional y nacional 2026.

El próximo sábado Las Palomas volverán a jugar por el Torneo del Interior. Los cuatro semifinalistas del Interior B enfrentarán a los perdedores de los Repechajes del Interior A (jugaron los 3º vs. 4º de cada zona) por plazas para sus respectivas uniones en el TdI A 2027.

El Blanco visitará a La Tablada de Córdoba, al igual que los demás semifinalistas del TdI B que también serán huéspedes: Universitario (Córdoba)-Paraná Rowing (Paraná), Mendoza RC-Tucumán LT y CURNE-Natación y Gimnasia (Tucumán).

La delegación bahiense viajará a Córdoba el jueves a la noche en colectivo.

 "Es un torneo que siempre es lindo jugar. Te desgasta, más en esta fase definitoria del TRP. Pero son lindos clubes para conocer y son lindos partidos para jugar, para medirnos", dijo Pedro Serrat sobre el duelo ante La Tablada.

Sociedad Sportiva viene de ganar el clásico ante Argentino por 41-19, partido al que llegó en un contexto adverso de dos derrotas consecutivas y transcurriendo con más bajas que altas (vuelta tras lesión de Joaquín Rey Saravia hace dos fechas y el debut para Fermín Otaño el sábado pasado).

La visita Paloma al Country no fue un camino de rosas: el Chancho estuvo en ventaja 19-14 prácticamente hasta los 60 minutos, cuando llegó el primero de los dos tries de la tarde apoyados por Felipe Serrat.

"Se ganó porque seguimos laburando, seguimos empujando y seguimos jugando a pesar de un par de errores no forzados, de complicarnos solos", dijo el wing.

Esta es la entrevista completa:

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