Las Leonas, imparables en los Juegos Suramericanos: goleada ante Chile y medalla de oro

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped se consagró campeón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Las Leonas cerraron un torneo excepcional al vencer a Chile y ganar la medalla de oro invictas, en un colmado estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).

El combinado nacional se impuso en la final por 5 a 0, con goles de Lourdes Pisthon (en dos ocasiones, a los 39 y 55 minutos), Lara Casas (5m.), la suarense Pilar Palacio (27m.) y Catalina Andrade (28m.).

El podio de la competencia lo completó Uruguay que venció a Paraguay en el partido por el bronce por 9 a 0.

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Argentina, en tanto, cerró su participación con cinco victorias en cinco presentaciones, en las que marcó ¡48 goles! y solo recibió 5.

El camino albiceleste comenzó con tres triunfos en la fase de grupos, ante Paraguay (14 a 0), Uruguay (5 a 0) y Chile (5 a 1).

Luego, en semifinales, el combinado nacional venció a Perú por 19 a 1.

Con la consagración en la final, Las Leonas volvieron a ganar la medalla de oro luego de ser plata en Asunción 2022 y se consagraron tetracampeonas de la competencia.

Entre las ganadoras de esta tarde, el plantel argentino tuvo a 7 jugadoras campeonas mundiales hace apenas días atrás en el histórico triunfo ante Países Bajos.

Ellas son Sofía Cairó (capitana del equipo y abanderada de la delegación en Santa Fe), Lara Casas, Zoe Díaz, Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra y Brusa Bruggeser.

En los Suramericanos, el DT albiceleste fue Juan Martín López.