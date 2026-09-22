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Santa Fe 2026.

Las Leonas, imparables en los Juegos Suramericanos: goleada ante Chile y medalla de oro

Como era de esperar, el combinado nacional se consagró campeón invicto del certamen continental.

Fotos: Pan American Hockey Federation

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped se consagró campeón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Las Leonas cerraron un torneo excepcional al vencer a Chile y ganar la medalla de oro invictas, en un colmado estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).

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El combinado nacional se impuso en la final por 5 a 0, con goles de Lourdes Pisthon (en dos ocasiones, a los 39 y 55 minutos), Lara Casas (5m.), la suarense Pilar Palacio (27m.) y Catalina Andrade (28m.).

El podio de la competencia lo completó Uruguay que venció a Paraguay en el partido por el bronce por 9 a 0.

Argentina, en tanto, cerró su participación con cinco victorias en cinco presentaciones, en las que marcó ¡48 goles! y solo recibió 5.

El camino albiceleste comenzó con tres triunfos en la fase de grupos, ante Paraguay (14 a 0), Uruguay (5 a 0) y Chile (5 a 1).

Luego, en semifinales, el combinado nacional venció a Perú por 19 a 1.

Con la consagración en la final, Las Leonas volvieron a ganar la medalla de oro luego de ser plata en Asunción 2022 y se consagraron tetracampeonas de la competencia.

Entre las ganadoras de esta tarde, el plantel argentino tuvo a 7 jugadoras campeonas mundiales hace apenas días atrás en el histórico triunfo ante Países Bajos.

Ellas son Sofía Cairó (capitana del equipo y abanderada de la delegación en Santa Fe), Lara Casas, Zoe Díaz, Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra y Brusa Bruggeser.

En los Suramericanos, el DT albiceleste fue Juan Martín López.

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