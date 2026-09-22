Con un gol bahiense, Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo en Reserva

Tomás Uribe (7) también aportó marca, además del gol de Huracán en el clásico. Foto: FotosSL

Con un gol bahiense, Huracán venció esta tarde a San Lorenzo y se quedó con el clásico de Reserva, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Copa Proyección de la Liga Profesional.

El Globo se impuso por 2 a 0 en la Ciudad Deportivo del Ciclón, con tanto del local Tomás Uribe.

El exjugador de Olimpo, quien ya tuvo su estreno en Primera División, anotó el 1 a 0 parcial a los 30 minutos.

Mientras que Matías Soto marcó el 2 a 0 definitivo a los 60,

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Con este triunfo, Huracán llegó a los 13 puntos en el Grupo B y momentáneamente trepó al noveno puesto.

Tomi tiene 19 años (27 de junio de 2007) y tras destacarse en Olimpo en nuestra ciudad a comienzos de 2024 pasó definitivamente al elenco de Parque Patricios.

Luego de buenos rendimientos en su divisional y sumar minutos en Reserva hizo su estreno en la elite del fútbol nacional el pasado 3 de agosto, en el empate ante Atlético Tucumán (0 a 0) en el Tomás Adolfo Ducó.

También sumó minutos ingresando desde el banco ante Deportivo Riestra (0 a 0) y Estudiantes de Río Cuarto (1 a 1).