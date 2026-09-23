¡Hola, Franco! Colapinto ya está en Bakú: se viene el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto llegó al circuito callejo de Bakú donde se disputará a partir de mañana y hasta el sábado la fecha 15 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El argentino y el resto de los pilotos atenderán a los medios como primera actividad del Gran Premio de Azerbaiyán, que por excepción tendrá su carrera principal el día del sábado.

Esto se deba a que el domingo 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, que es una jornada oficial de duelo en honor a los militares que murieron durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.

La actividad comenzará el jueves a las 5.30 de la mañana, con la Práctica Libre 1.

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Luego, a las 9, se realizará la segunda tanda de entrenamientos.

El viernes, en tanto, iniciará con la PL3 (a las 5.30) y seguirá con la Clasificación (desde las 9).

Mientras que el sábado se largará la carrera principal a las 8.

*Va por más

Franco Colapinto intentará volver a sumar puntos en Bakú, luego de ser séptimo en el Gran Premio de Madrid que ganó el puntero del campeonato Andrea Kimi Antonelli.

En total, el argentino logró puntuar en 7 de las 14 carreras que se disputaron del calendario, siendo la sexta colocación en Canadá su mejor posición.

Justamente en el Gran Premio de Azerbaiyán fue donde Franco sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1.

El pilarense llegó octavo en la edición de 2024, cuando sorprendió a todos en su segunda carrera como piloto titular de Williams.