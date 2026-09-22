Diario de viaje, día 10: la iniciativa rosarina que llega a todo el país y... ¿algo más?

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Entre competencia y competencia, este martes fuimos invitados al lanzamiento del Crear Federal, una programa impulsado desde Rosario que ahora, de la mano del Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (COPAR), buscará articular bajo un mismo sistema el trabajo de todo el país con los deportistas en el centro, acompañando sus recorridos desde la formación hasta el alto rendimiento.

La iniciativa fue presentada en medio de los XIII Juegos Suramericanos que tienen a Rosario como la principal sede.

Entonces, nos dirigimos al Museo de la Ciudad, en pleno Parque de la Independencia y, catering de por medio, entendimos un poco de qué va la idea que fue respaldada por 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, estando ausente La Pampa.

Se trató de la firma del convenio de adhesión, un acto protocolar que dio inicio oficial a la política que, entre otras cosas, intentará descentralizar decisiones en torno a nuestro deporte.

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En líneas generales, se trata de una experiencia que comenzó en Rosario, ciudad que durante los últimos años desarrolló un modelo de evaluación, formación, capacitación y acompañamiento de deportistas y que hoy da un nuevo paso para proyectarse hacia todo el territorio nacional.

La intención es generar mejores condiciones para detectar talento, conocer sus capacidades, acompañar sus procesos y ofrecer herramientas para alcanzar el máximo nivel deportivo, según explicaron.

El sistema se estructura en siete Planes Federales:

1-Evaluaciones deportivas (conocer y medir para planificar mejor).

2-Capacitaciones deportivas (fortalecer la formación de entrenadores, profesionales y dirigentes).

3-Selecciones y campus deportivos (generar espacios de preparación y desarrollo competitivo).

4 -Formación deportiva (fortalecer el camino de los deportistas desde sus primeras etapas).

5-Promoción del ejercicio físico (promover una sociedad más activa y saludable).

6-Acompañamiento integral al deportista (atender las distintas dimensiones que atraviesan su desarrollo).

7-Eventos deportivos: generar espacios de competencia, encuentro y desarrollo.

Del acto participaron el intendente Pablo Javkin, el secretario de Deportes de Santa Fe, Fernando Maletti; el presidente del COA, Mario Moccia, y el presidente del COPAR, Gustavo Borro. Por Buenos Aires estuvo el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo.

A propósito, Moccia destacó los alcances del programa, que permitirán "unificar la información, tener una base centralizada de datos, transferir experiencias positivas y empezar con un programa de detección de talentos jóvenes y desarrollar todo el potencial que tenemos para que el deporte argentino sea el más grande en todo lo que hace al alto rendimiento".

Con esta uniciativa, Rosario dio un paso más en pos de consolidarse como un polo deportivo alternativo a Capital Federal. Incluso, en junio inauguró su Casa Olímpica, la primera sede permanente del COA en el interior del país, y que también funciona como base operativa del Crear.

El propio Javkin se encargó de enumerar los eventos se que fueron realizando en la cuna de la bandera, desde los Juegos de Playa 2019, pasando por los Suramericanos de la Juventud 2022 y los Jadar 2025 hasta los actuales Suramericanos.

También mencionó que se están preparando para los Jadar Junior 2027, "los Panamericanos Junior 2029 y... no agregué más nada", deslizó con una mueca mientras de reojo observaba la reacción de Moccia. Es indisimulable que Rosario apuesta a más y que en poco tiempo podríamos escuchar algún anuncio resonante.

Hasta mañana.

La Nueva. está presente para cubrir las alternativas de los XIII Juegos Suramericanos desde el lugar de los hechos.

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Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)