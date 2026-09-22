Con Guille González, Nikolajuk y Arca, el tiro con arco disputó la ronda de clasificación de los Juegos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Comenzó este martes la competencia de tiro con arco en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La misma se desarrolla en el campo montado en el centro del Hipódromo de Rosario, en el Parque de la Independencia, pegado a las canchas de tenis y rugby.

Allí, lanzaron sus primeras flechas las bahienses Guillermina González y Wanda Arca (reside en Neuquén), y también Iván Nikolajuk (de General Conesa, pero radicado en Bahía Blanca y representante del Círculo Bahiense de arquería).

Además, compite Damián Jajarabilla, quien asistiera a los Juegos Olímpicos de París 2024 junto al entrenador local Mauro de Mattia.

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Guille finalizó en el 11° puesto (644 pts) y se cruzará en el duelo individual con la brasileña Bianca Rodríguez (6° con 667 pts). Wanda, por su parte, acabó en la 15° posición (522 pts) y deberá medirse con la también argentina Giúdice (18° con 478 pts). Mientras que Nikolajuk, 7° con 685 pts., todavía aguarda rival.

A continuación, la posición y los puntos obtenidos por cada arquero:

Recurvo masculino

Esteban Silva: 8° (642 pts)

Damián Jajarabilla: 12° (634 pts)

Matías Noriega: 20° (603 pts)

Recurvo femenino

Alma Pueyo López: 3° (638 pts)

Wanda Arca: 15° (522 pts)

María Luisina Giúdice: 18° (478 pts)

Compuesto masculino

Iván Nikolajuk: 7° (685 pts)

Nelson Salinas: 10° (677 pts)

Lucas Garcés: 15° (671 pts)

Compuesto femenino

María Eugenia González: 5° (668 pts)

Guillermina González: 11° (644 pts)

Daniela Cheffer: 15° (624 pts)

Este miércoles la acción comenzará a las 9:15 con los octavos de final de los equipos de recurvo masculino. Mientras que desde las 9:45 darán inicio los equipos de recurvo en la rama femenina.

Las finales están previstas para el mediodía.

La misma agenda se llevará a cabo por la tarde, con los equipos femeninos y masculinos del arco compuesto.

A las 14:15 comenzarán ambas ramas, a partir de los cuartos de final. Las finales irán entre las 16 y las 17.

Para el jueves quedarán los cruces individuales: recurvo femenino y compuesto masculino por la mañana y recurvo masculino y compuesto femenino por la tarde. Todos, hasta las semifinales.

Finalmente, el viernes será el último día de competencia.

Por la mañana están previstos los últimos cruces de los equipos mixtos y, por la tarde, los duelos individuales por medallas.