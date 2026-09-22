El sóftbol masculino comenzó los Juegos Suramericanos con dos amplias victorias

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El seleccionado argentino masculino de sóftbol comenzó con dos triunfos su participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En la competencia que tiene como escenario al estadio Mundialista de Paraná, derrotó 16-0 a Bolivia y luego superó 9-5 a Venezuela, en una jornada que marcó el inicio del certámen.

El plantel nacional está integrado por los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Sáenz.

Ante Bolivia, Argentina construyó la diferencia desde el comienzo y terminó el encuentro con 15 hits y sin errores, mientras que su rival no logró anotar carreras.

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La ofensiva argentina tuvo como protagonistas a Teo Migliavacca, quien conectó tres hits en tres turnos, anotó tres carreras e impulsó tres; Luciano Biondi, también con tres hits en tres oportunidades, tres carreras y dos impulsadas; el propio Olheiser, con dos hits, dos carreras y tres impulsadas; y Federico Eder, autor de dos hits, dos carreras y dos carreras impulsadas.

También aportaron a la producción ofensiva Francisco Lombardo, con un hit, una carrera y una impulsada; Franco Ortellado, con un hit y una carrera; Manuel Godoy, con un hit, una carrera y una impulsada; y Fausto Siviero Balbi, con dos hits, dos carreras y dos impulsadas.

El amplio margen permitió además la participación de los jugadores que integraron el banco argentino, como Sáenz, Alán Peker, Khalil Luna, Matías Etchevers y Alejo Muñoz.

En el segundo compromiso de la jornada, ya por la noche, Argentina volvió a celebrar. Esta vez fue ante Venezuela, por 9-5, en un partido en el que el seleccionado debió sostener la diferencia ante un rival que logró mantenerse siempre en partido.

Argentina comenzó con fuerza y marcó cuatro carreras en la primera entrada. Luego sumó una en la tercera, otra en la quinta y cerró con tres en la séptima para completar las nueve carreras. Venezuela, por su parte, anotó dos en la primera entrada y luego agregó una en la segunda, otra en la sexta y una más en la séptima.

Entre los argentinos se destacó nuevamente Teo Migliavacca, quien tuvo una actuación ofensiva muy productiva: conectó dos hits en dos turnos y anotó cuatro carreras. Khalil Luna también fue importante, con un hit y tres carreras impulsadas, mientras que Lucio Retamar aportó dos hits, una carrera y una impulsada.

Alan Peker, Luciano Biondi, Francisco Lombardo, Manuel Godoy y Federico Eder completaron los principales aportes ofensivos de un equipo que terminó el encuentro con nueve carreras y nueve hits.

El seleccionado argentino masculino continuará su presentación en los Juegos Suramericanos este martes, desde las 19, ante Perú.