XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del martes 22
Habrá acción en atletismo, bádminton, balonmano, ciclismo pista, escalada, pelota vasca, hockey, pádel, polo acuático, ráquetbol, remo coastal, sóftbol, squash, surf, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y vóleibol.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El decimo día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 20 disciplinas.
Sobresale el inicio del atletismo en la flamente pista renovada de Santa Fe.
Además, comenzará la acción del tiro con arco, con las bahienses Guillermina González y Wanda Arca, más Iván Nikolajuk.
En tanto, Las Leonas y Los Leones jugarán por la medalla de oro en hockey ante Chile; mientras que con Federico Olheiser y Nahuel Sáenz, la selección de sóftbol se medirá con Perú por la tercera fecha.
El programa de actividades para este martes es el siguiente:
Bádminton (Rosario)
09:00 - Equipo mixto /Semifinales, con Iona Gualdi, Ailén Oliva, Milena Oliva, Franco Motto, Nicolas Oliva y Santiago Otero vs. Perú
Desde las 16:00, por medallas
Pelota vasca (Rosario)
09:30 - Frontón individual masculino /Clasificación, con Guillermo Osorio vs. Chile
A continuación - Frontón individual femenino / Clasificación, con Melina Spahn vs. Perú
12:00 - Frontball individual masculino /Clasificación, con Adrián Astorga vs. Venezuela
Polo acuático (Rosario)
09:00 - Seección femenina vs. Colombia
16:30 - Selección masculina vs. Colombia
18:00 - Selección femenina vs. Perú
Squash (Rosario)
10:20 - Individual masculino / Cuartos d final, con Miguel Pujol vs. Perú
11:00 - Individual masculino / Cuartos d final, con Jeremias Azaña vs. Paraguay
15:00 - Dobles mixtos / Cuartos de final, con Falcione-Pujol
17:00 - Dobles femenino / Cuartos de final, con Bernard-Rivero
Ráquetbol (Rosario)
09:00 - Individual masculino / Primera fase, con Lautaro Cufré vs. Perú
10:30 - Individual femenino / Primera fase, con Natalia Méndez vs. Perú
11:15 - Individual masculino / Primera fase, con Maria José Vargas vs. Chile
12:00 - Dobles masculino / Primera fase, con Kaurzbard-García vs. Ecuador
12:45 - Dobles femenino / Ronda de 16, con Vargas-Centellas vs. Ecuador
15:45 - Dobles masculino / Ronda de 16, con Kaurzbard-García vs. Chile
16:30 - Dobles femenino / Ronda de 16, con Vargas-Centellas Chile
18:30 - Dobles mixtos / Ronda de 16, con Méndez-García vs. Bolivia
Tenis (Rosario)
No antes de 11:30 - Dobles femenino / Cuartos de final, con Giovannnini-Ortenzi vs. Paraguay
No antes de 13:00 - Dobles mixtos / Cuartos de final, con Ambrogi-Moyano vs. Curazao
Tenis de mesa (Rosario)
10:00 - Individual femenino / Ronda de 32, con Camila Argüelles vs. Paraguay
10:45 - Individual masculino / Ronda de 32, con Horacio Cifuentes vs. Ecuador
10:45 - Individual masculino / Ronda de 32, con Leandro Fuentes vs. Brasil
11:30 - Individual femenino / Ronda de 32, con Candela Molero vs. Ecuador
11:30 - Individual masculino / Ronda de 32, con Lautaro Sato v. Paraguay
12:15 - Individual masculino / Ronda de 32, con Martín Betancor vs. Paraguay
13:00 - Individual masculino / Ronda de 32, con Francisco Sanchi vs. Bolivia
13:45 - Individual masculino / Ronda de 32, con Santiago Lorenzo vs. Guyana
Desde las 19:45 - Dobles mixtos / Semifinales
Tiro con arco (Rosario)
Desde las 09:00 - Ronda de Ranking, con Esteban Silva, Damián Jajarabilla, Matías Noriega, Alma Pueyo López, Wanda Arca, María Luisina Giúdice, Iván Nikolajuk, Nelson Salinas, Lucas Garcés, María Eugenia González, Guillermina González y Daniela Cheffer
13:00 - Equipos mixto recurvo / Octavos de final, con Jajarabilla, Noriega, Silva, Arca, Giúdice y Pueyo
13:00 - Equipos mixto compuesto / Octavos de final, con Garcés, Nikolajuk, Salinas, Cheffer, González y González Briozzo
Vóleibol (Rosario)
15:00 - Selección masculins vs. Perú
Atletismo (Santa Fe)
09:20 - 10.000 m masculino / Final, con Matias Reynaga
10:20 - 800 m masculino / Semifinal, con Franco Peidón
11:00 - 4x100 relevo mixto / Final, con Lucas Villegas, Milagros Damico-,Tomas Mondino y Guillermina Cossio
18:00 - 100 m masculino / Serie, con Tomás Villegas y Lucas Villegas
18:20 - Salto con garrocha masculino / Final, con Agustín Carril
18:30 - 10.000 femenino / Final, con Sofia Luna y Nelida Peñaflor
19:15 - 400 m masculino / Semifinal, con Elián Larregina y Agustin Pinti
19:30 - 400 m femenino / Semifinal, con Florencia Lamboglia y Megan Powell
Balonmano (Snata Fe)
19:30 - Los Gladiadores vs. Paraguay
Escalada (Santa Fe)
10:00 - Boulder femenino / Clasificación, con Valentina Aguado, Marian Luna Micheri y Malena Torrejón
18:30 - Boulder femenino / Final
Hockey sobre césped (Santa Fe)
13:30 - Foinal, con Los Leones vs. Chile
15:45 - Final, con Las Leonas vs. Chile
Remo coastal (Santa Fe)
09:00 - Beach sprint / Time trial, con Katia Baluzzo, Clara Galfre, Evelyn Silvestro, Santiago Ferrer, Santino Menin y Agustín Scenna
Sóftbol (Paraná)
19:00 - Selección masculina vs. Perú
Ciclismo pista (Rafaela)
11:00 - Velocidad femenino / Clasificación, con Guadalupe Diaz, Natalia Vera y Valentina Méndez
11:20 - Omnium masculino / Scratch, con Tomás Moyano
19:00 - Omnium masculino / Final
20:08 - Velocidad femenino / Final
Pádel (Rafaela)
No antes de las 11:00 - Femenino / Fase de grupos, con Vilches-Mosca vs. Uruguay
No antes de las 13:00 - Masculino / Fase de grupos, con Contreras-Piotto vs. Bolivia
No antes de las 16:00 - Femenino / Fase de grupos, con Vilches-Mosca vs. Ecuador
No antes de las 20:30 - Masculino / Fase de grupos, con Contreras-Piotto vs. Perú
Surf (Mar del Plata)
09:00 - Bodyboard femenino / Ronda 3, con Isabella Assmann
09:40 - Shortboard femenino / Ronda 4, con Victoria Muñoz
10:00 - Shortboard masculino / Ronda 4, con Joaquín Muñoz
12:30 - Bodyboard masculino / Repechaje, con Emiliano Tabaré