XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del martes 22

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El decimo día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 20 disciplinas.

Sobresale el inicio del atletismo en la flamente pista renovada de Santa Fe.

Además, comenzará la acción del tiro con arco, con las bahienses Guillermina González y Wanda Arca, más Iván Nikolajuk.

En tanto, Las Leonas y Los Leones jugarán por la medalla de oro en hockey ante Chile; mientras que con Federico Olheiser y Nahuel Sáenz, la selección de sóftbol se medirá con Perú por la tercera fecha.

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El programa de actividades para este martes es el siguiente:

Bádminton (Rosario)

09:00 - Equipo mixto /Semifinales, con Iona Gualdi, Ailén Oliva, Milena Oliva, Franco Motto, Nicolas Oliva y Santiago Otero vs. Perú

Desde las 16:00, por medallas

Pelota vasca (Rosario)

09:30 - Frontón individual masculino /Clasificación, con Guillermo Osorio vs. Chile

A continuación - Frontón individual femenino / Clasificación, con Melina Spahn vs. Perú

12:00 - Frontball individual masculino /Clasificación, con Adrián Astorga vs. Venezuela

Polo acuático (Rosario)

09:00 - Seección femenina vs. Colombia

16:30 - Selección masculina vs. Colombia

18:00 - Selección femenina vs. Perú

Squash (Rosario)

10:20 - Individual masculino / Cuartos d final, con Miguel Pujol vs. Perú

11:00 - Individual masculino / Cuartos d final, con Jeremias Azaña vs. Paraguay

15:00 - Dobles mixtos / Cuartos de final, con Falcione-Pujol

17:00 - Dobles femenino / Cuartos de final, con Bernard-Rivero

Ráquetbol (Rosario)

09:00 - Individual masculino / Primera fase, con Lautaro Cufré vs. Perú

10:30 - Individual femenino / Primera fase, con Natalia Méndez vs. Perú

11:15 - Individual masculino / Primera fase, con Maria José Vargas vs. Chile

12:00 - Dobles masculino / Primera fase, con Kaurzbard-García vs. Ecuador

12:45 - Dobles femenino / Ronda de 16, con Vargas-Centellas vs. Ecuador

15:45 - Dobles masculino / Ronda de 16, con Kaurzbard-García vs. Chile

16:30 - Dobles femenino / Ronda de 16, con Vargas-Centellas Chile

18:30 - Dobles mixtos / Ronda de 16, con Méndez-García vs. Bolivia

Tenis (Rosario)

No antes de 11:30 - Dobles femenino / Cuartos de final, con Giovannnini-Ortenzi vs. Paraguay

No antes de 13:00 - Dobles mixtos / Cuartos de final, con Ambrogi-Moyano vs. Curazao

Tenis de mesa (Rosario)

10:00 - Individual femenino / Ronda de 32, con Camila Argüelles vs. Paraguay

10:45 - Individual masculino / Ronda de 32, con Horacio Cifuentes vs. Ecuador

10:45 - Individual masculino / Ronda de 32, con Leandro Fuentes vs. Brasil

11:30 - Individual femenino / Ronda de 32, con Candela Molero vs. Ecuador

11:30 - Individual masculino / Ronda de 32, con Lautaro Sato v. Paraguay

12:15 - Individual masculino / Ronda de 32, con Martín Betancor vs. Paraguay

13:00 - Individual masculino / Ronda de 32, con Francisco Sanchi vs. Bolivia

13:45 - Individual masculino / Ronda de 32, con Santiago Lorenzo vs. Guyana

Desde las 19:45 - Dobles mixtos / Semifinales

Tiro con arco (Rosario)

Desde las 09:00 - Ronda de Ranking, con Esteban Silva, Damián Jajarabilla, Matías Noriega, Alma Pueyo López, Wanda Arca, María Luisina Giúdice, Iván Nikolajuk, Nelson Salinas, Lucas Garcés, María Eugenia González, Guillermina González y Daniela Cheffer

13:00 - Equipos mixto recurvo / Octavos de final, con Jajarabilla, Noriega, Silva, Arca, Giúdice y Pueyo

13:00 - Equipos mixto compuesto / Octavos de final, con Garcés, Nikolajuk, Salinas, Cheffer, González y González Briozzo

Vóleibol (Rosario)

15:00 - Selección masculins vs. Perú

Atletismo (Santa Fe)

09:20 - 10.000 m masculino / Final, con Matias Reynaga

10:20 - 800 m masculino / Semifinal, con Franco Peidón

11:00 - 4x100 relevo mixto / Final, con Lucas Villegas, Milagros Damico-,Tomas Mondino y Guillermina Cossio

18:00 - 100 m masculino / Serie, con Tomás Villegas y Lucas Villegas

18:20 - Salto con garrocha masculino / Final, con Agustín Carril

18:30 - 10.000 femenino / Final, con Sofia Luna y Nelida Peñaflor

19:15 - 400 m masculino / Semifinal, con Elián Larregina y Agustin Pinti

19:30 - 400 m femenino / Semifinal, con Florencia Lamboglia y Megan Powell

Balonmano (Snata Fe)

19:30 - Los Gladiadores vs. Paraguay

Escalada (Santa Fe)

10:00 - Boulder femenino / Clasificación, con Valentina Aguado, Marian Luna Micheri y Malena Torrejón

18:30 - Boulder femenino / Final

Hockey sobre césped (Santa Fe)

13:30 - Foinal, con Los Leones vs. Chile

15:45 - Final, con Las Leonas vs. Chile

Remo coastal (Santa Fe)

09:00 - Beach sprint / Time trial, con Katia Baluzzo, Clara Galfre, Evelyn Silvestro, Santiago Ferrer, Santino Menin y Agustín Scenna

Sóftbol (Paraná)

19:00 - Selección masculina vs. Perú

Ciclismo pista (Rafaela)

11:00 - Velocidad femenino / Clasificación, con Guadalupe Diaz, Natalia Vera y Valentina Méndez

11:20 - Omnium masculino / Scratch, con Tomás Moyano

19:00 - Omnium masculino / Final

20:08 - Velocidad femenino / Final

Pádel (Rafaela)

No antes de las 11:00 - Femenino / Fase de grupos, con Vilches-Mosca vs. Uruguay

No antes de las 13:00 - Masculino / Fase de grupos, con Contreras-Piotto vs. Bolivia

No antes de las 16:00 - Femenino / Fase de grupos, con Vilches-Mosca vs. Ecuador

No antes de las 20:30 - Masculino / Fase de grupos, con Contreras-Piotto vs. Perú

Surf (Mar del Plata)

09:00 - Bodyboard femenino / Ronda 3, con Isabella Assmann

09:40 - Shortboard femenino / Ronda 4, con Victoria Muñoz

10:00 - Shortboard masculino / Ronda 4, con Joaquín Muñoz

12:30 - Bodyboard masculino / Repechaje, con Emiliano Tabaré