El mítico circuito donde podría definirse la temporada 2026 de F1 si se cancelan Qatar y Abu Dhabi

La Fórmula 1 podría incorporar al calendario de la temporada 2026 al Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola para disputar el Gran Premio de Emilia Romaña, como alternativa para la definición del campeonato el próximo 6 de diciembre si la tensión en Medio Oriente impide disputar los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi.

Si bien los organizadores árabes continúan con los preparativos para recibir a la máxima categoría del automovilismo, las escuderías comenzaron a reservar hoteles en Italia para ese fin de semana, según supo Motorsport Italia.

Todavía no hay una decisión formal por parte de la cúpula de la F1, pero los responsables del mítico autódromo empezaron con los preparativos.

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Por su parte, la carrera tendría restricciones de aforo y movilidad por celebrarse a comienzos de diciembre, marcada por la época invernal y de bajas temperaturas; por lo que algunas tribunas no estarían disponibles para el público debido a las condiciones del terreno.

En ese sentido, los asistentes deberán estacionar sus vehículos sobre lugares con pavimento para evitar las zonas embarradas, mientras que los traslados hacia el paddock y los sectores para presenciar la carrera serían en autobuses lanzadera.

Otra cuestión a resolver: la competencia debería disputarse cerca del mediodía italiano debido a que se evitaría el descenso de la temperatura y la falta de luz natural durante la tarde.

Imola carece de un sistema de iluminación para organizar una carrera nocturna. Por lo tanto, de disputarse el 6 de diciembre, el sol se pone en la región de Emilia-Romaña pasadas las 16:30 y esto deja un margen reducido para disputar una carrera completa y afrontar cualquier interrupción causada por accidentes, lluvia o banderas rojas.

Por esta razón, los directivos de F1 estarían evaluando que la acción comience, aproximadamente, a las 12 de Imola. El horario correspondería a las 8 en Argentina, las 5 en México y las 12 en España peninsular.

Lo concreto: el GP de Qatar está estipulado para el 29 de noviembre, mientras que Abu Dabi aspira a conservar la definición de la F1; aunque la tensión en la situación militar en la zona donde se disputaría la final del campeonato está marcada por ataques contra al menos ocho petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz y el agravamiento de la crisis entre los hutíes y Arabia Saudí.