Femenino: Villa Mitre ganó la fase zonal y jugará la etapa nacional del Torneo Regional Federal

Villa Mitre venció a Deportivo San José de Tandil y se adjudicó la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Federal Regional femenino y avanzó a la Fase Final.

El tricolor se impuso en El Fortín por 2 a 1, para ganar la llave por 5 a 4 tras el 3 a 3 de la ida.

Luego de comenzar en desventaja, el equipo bahiense lo dio vuelta con goles de Jessica Mella y Morena Bouven.

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La visita había abierto el marcador con tanto de María Luján Domínguez.

En el primer juego de la serie, en la igualdad 3 a 3, para la Villa había anotado Sol Menéndez Perrone en dos ocasiones y también Mella.

Tras esta victoria, la Villa avanzó a la Fase Final junto a los mejores equipos del país y espera rival para conocer cómo sigue su recorrido en el certamen que organiza el Consejo Federal.